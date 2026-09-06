Raja ve Wydad taraftarlarının içine, iki takımın da son hazırlık maçlarında taraftarların beklediği görüntüyü ortaya koyamamasının ardından endişe sızmaya başladı; alınan sonuçlar ve sergilenen performans, Fas futbolunun iki kutbunun yeni futbol sezonunu göğüslemeye ne ölçüde hazır olduğu konusunda pek çok soru işaretine kapı aralıyor.

İki takımın taraftarları açısından endişe kaynağı yalnızca sonuçlar değildi; bilakis her takımın bu hazırlık sınavları boyunca sergilediği seviye, özellikle resmî müsabakaların başlama tarihinin yaklaşması ve iki kulüp taraftarının beklenti çıtasının yükselmesiyle birlikte soru işaretlerini daha da artırdı.

Raja, bugün pazar günü, taraftarlarının beklediği sonucu elde edemediği bir hazırlık maçında Wydad Témara karşısında tek golle mağlup oldu.

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Bu yenilgi, taraftarların daha uyumlu ve dengeli, yeni sezona farklı bir yüzle ve kulübün konumuna ve taraftarlarının beklentilerine uygun hedeflerle girebilecek bir kadro görmeyi umut ettiği bir dönemde, Raja'nın hazır olup olmadığına dair yeni soru işaretleri ekliyor.

Yenilginin kendisi, takım çevresinde endişe yaratan asıl unsur gibi görünmüyor; özellikle de hazırlık maçları teknik direktörler için oyuncuları sınamak, birden fazla taktik seçeneği denemek ve resmî müsabakalar başlamadan önce oyuncuların hazır bulunuşluğunu görmek adına bir fırsat olarak kaldığından. Ancak takımın ortaya koyduğu genel görüntü, önümüzdeki dönemde daha fazla çalışmayı zorunlu kılıyor.

Wydad ise daha iyi durumda değildi; dün cumartesi, Agadir kentinde oynanan bir hazırlık maçında Hassania Agadir karşısında tek golle mağlup oldu ve kırmızılı takım da taraftarları için tam anlamıyla ikna edici olmayan işaretler vermeyi sürdürdü.

Senaryonun tekrarlanmasına dair ortak kaygılar

Bu yenilgi, Wydad'ın bir dizi hazırlık sınavının ardından ulaştığı seviye ve mevcut kadronun yeni sezona girmeden önce istenen hazır bulunuşluğa ulaşma kapasitesi konusunda yeni soru işaretlerine kapı araladı.

Bu maçların hazırlık niteliği, sonuçları deneyim kazanmaya ve seçenekleri sınamaya kıyasla daha az önemli hâle getirse de, Wydad taraftarları da tıpkı Raja taraftarları gibi, resmî maçların başlamasından önce kendilerine güven verecek işaretler arayışıyla takımın performansındaki küçük ayrıntıları izliyor.

Fas'ın "El Botola" sitesinin aktardığına göre, bu sınavlar buna karşılık Raja ve Wydad'ın insan yapılarını, yani kadro yapılanmalarını iyileştirme çalışmalarını sürdürmeye ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor; özellikle bazı mevkiler, katkı sağlayabilecek ve kadro içindeki rekabet düzeyini yükseltebilecek isimlerle güçlendirilmeye muhtaç görünüyor.

İki takımın taraftarları, ortak bir endişeyle karşı karşıya görünüyor: hazırlık maçlarının ortaya çıkardığı gözlemlerin sezon başında gerçek sorunlara dönüşmemesi. Özellikle de resmî müsabakalar başladığında hata payı dar olacak ve iki takımın da eksikleri telafi edecek yeterli zaman lüksü bulunmayacak.

Transfer piyasası mercek altında

Transfer döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, tüm gözler Raja ve Wydad'ın yönetim ofislerine çevriliyor; yöneticilerin hazırlık maçlarının ortaya çıkardığı işaretlere iki takımın saflarını yeni transferlerle güçlendirerek yanıt verip vermeyeceği, yoksa büyük hedefler taşıyan yeni bir sezona mevcut kadroyla mı gireceği merakla bekleniyor.

İki takımın da hazırlıkların kalan bölümünü en iyi şekilde değerlendirmeye ihtiyacı var; ister hazırlık maçlarında ortaya çıkan aksaklıkları gidererek, ister yeni oyunculara kadroyla uyum sağlamaları için daha fazla zaman tanıyarak, ister güçlendirmeye ihtiyaç duyulan mevkileri kapatmak için transfer piyasasında hamle yaparak.

Bununla birlikte, hazırlık maçları Raja ve Wydad'ın seviyesi hakkında nihai bir hüküm vermek ya da yeni sezonda rekabet edebilme kapasitelerini belirlemek için yeterli değil; zira hazırlık maçlarının doğası resmî karşılaşmalardan farklı ve teknik direktörler bunları genellikle mümkün olduğunca fazla oyuncuyu ve planı denemek için kullanır.

Ancak iki takımın şimdiye kadar sergilediği tablonun ciddiyetle ele alınması gerekiyor; özellikle de iki kulübün taraftarları yalnızca katılımı beklemiyor, aksine rakiplerine karşı mücadele edebilen, kupalar için güçlü bir şekilde yarışan ve zafer kürsülerine dönebilen iki takım görmeyi umuyor.

Taraftarların daha hazır iki takım görme arzusu ile teknik direktörlerin işleri yoluna koymak için daha fazla zamana ihtiyaç duyması arasında, Raja ve Wydad resmî maçlar başlamadan önce düzeltilebilecek olanı düzeltmek için zamana karşı bir yarışın içinde olacak; o zaman geldiğinde ise mazeretlere geniş bir alan ya da hataları telafi etmek için büyük bir pay kalmayacak.