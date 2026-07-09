Endişe artıyor... Norveç maçı öncesinde İngiltere'den üç oyuncu antrenmanlara katılmıyor

Dünya Kupası yarı final bileti için Norveç ile oynayacağı zorlu maça hazırlanan İngiltere milli takımında endişe artıyor.

"The Sun" gazetesine göre, önümüzdeki Cumartesi günü oynanacak Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile yapılacak maç öncesinde, İngiltere'nin yıldız oyuncularından üçü antrenmanlara katılmadı.

Declan Rice, Mark Joyhi ve Reece James antrenmana katılmadı ve ayrı ayrı çalışma yaptılar.

Rice'ın diz tendonunda bir sorunu var, ancak yine de Miami'de Norveç karşısında oynaması bekleniyor. Merkez savunma oyuncusu Joyeh de kas yorgunluğu yaşıyor, ancak o da maça çıkacak gibi görünüyor.

Ancak sağ bek James, diz tendonundaki sorun nedeniyle son üç maçta forma giyemedi ve forma girebilmek için zamanla yarışıyor.

Takımının Meksika’yı 3-2 yendiği maçta kırmızı kart görerek cezalandırılan Jarell Quansah’ın yokluğunda, sağ bek pozisyonunda Jed Spence’in ilk 11’de yer alacağı görülüyor.

Jordan Henderson, Meksika’da kolundan geçirdiği ameliyatın ardından takımın kaldığı otele döndü; antrenmanlara katılmadı ancak turnuva boyunca takımla birlikte kalacak.

Teknik direktör Thomas Tuchel, Henderson’ın takıma olumlu bir etkisi olduğu için onun takımda kalmasına önem veriyor.