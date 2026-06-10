Endişe artıyor... Faslı üçlü, Brezilya maçı öncesinde antrenmana katılmadı

Fas milli takımının Çarşamba günkü antrenmanına 3 oyuncu katılmadı; bu durum, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde "Aslanlar"ın kampında endişeyi artırdı.

Fas milli takımı, 14 Haziran sabahı Brezilya ile oynayacağı zorlu maçla Dünya Kupası'na başlayacak.

Faslı "Le 360" sitesine göre, A milli takım, Brezilya milli takımıyla oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında bugün Çarşamba günü yeni bir antrenman yaptı.

Antrenmanda Abdelsamad El Zalzouli, Nasser Mazraoui ve Anas Salah El Din yer almadı, ancak sonuncusu özel bir antrenmana katılmak üzere takıma katıldı.

Aslanlar'ın geri kalan oyuncuları ise bu zorlu maça hazırlık amacıyla olumlu ve coşkulu bir atmosferde antrenman yaptı.

Teknik ekip, Dünya Kupası maçlarındaki durumlarını belirlemek için önümüzdeki saatlerde bu üç oyuncunun sağlık durumundaki gelişmeleri takip edecek.