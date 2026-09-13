En zor zamanda gelen darbe: Alvarez'e ne oldu?

Atletico Madrid, İspanya Ligi'nin beşinci hafta müsabakaları kapsamında bu akşam Anoeta Stadı'nda Real Sociedad ile yapacağı beklenen karşılaşma öncesinde yeni ve etkili bir darbe aldı. Arjantinli forvet Julian Alvarez'in sakatlık nedeniyle maçta yer alamayacağı kesinleşti.

Alvarez'in sakatlığı, Atletico Madrid'in teknik direktörü Arjantinli Diego Simeone'nin sorunlarını artırdı. Simeone, başta Alexander Sörloth ve Pablo Barrios olmak üzere sakatlıklar nedeniyle bir dizi oyuncunun yokluğunda, hücum seçenekleri ve mevcut oyuncular açısından belirgin bir krizle karşı karşıya.

Julian Alvarez, fiziksel bir sorun yaşaması nedeniyle Atletico Madrid'in son antrenman seansını yarıda bırakmış, ardından Real Sociedad karşısında oynayıp oynayamayacağını belirlemek için gerekli tıbbi tetkiklerden geçmişti.

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Atletico Madrid, yapılan tetkiklerin bir kas gerilmesi tespit etmesinin ardından Arjantinli forvetini San Sebastian'a gidecek kadro dışında bıraktığını resmen açıkladı. Böylece oyuncu, İspanya Ligi'nin beşinci haftasındaki Real Sociedad karşılaşmasında yer almayacak.

Kulüp resmi açıklamasında şunları söyledi: "Julian, dün antrenman seansından çekilmesine neden olan kas sakatlığı nedeniyle San Sebastian'a gitmeyecek. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibi, onun bugünkü maçın kadrosu dışında bırakılmasına karar verdi."

Alvarez'in sakatlığı, Simeone açısından zor bir zamanda geldi. Özellikle oyuncu, hazırlığını yavaş yavaş yeniden kazanmaya başlamış ve yeni sezonun başlangıcıyla birlikte Arjantinli teknik direktörün planlarındaki önemli isimlerden biri haline gelmişti.

Alvarez, geçen çarşamba Atletico Madrid'in Liverpool karşısındaki müsabakasında tam 90 dakika sahada kalmıştı ve bu, mevcut sezon boyunca bir maçın tamamını oynadığı ilk kez oldu.

Tam olarak sahada yer alması, Atletico Madrid ile geleceğini çevreleyen tartışmalar nedeniyle yeni sezon hazırlık dönemine geç bir başlangıç yapmasının ardından, 10 Ağustos'ta antrenmanlara dönmesinin sonrasında geldi.

Dönüşünün ardından işler ideal biçimde gitmedi. Arjantinli forvet hastalık nedeniyle yaklaşık bir hafta yoktu ve bu durum, diğer takım arkadaşlarıyla birlikte fiziksel ve teknik hazırlık sürecini etkiledi.

Buna rağmen Alvarez, Simeone'nin planlarına geri dönmeyi ve daha fazla forma giymeyi başardı. Ta ki son kas sakatlığı gelip hazırlığına dair endişeleri yeniden gündeme getirene ve Atletico Madrid'in sezonun bu aşamasında karşılaştığı zorlukları artırana kadar.