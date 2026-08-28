Mısırlı forvet Ömer Marmuş, İtalyan teknik direktörü Roberto De Zerbi'den büyük övgü aldıktan sonra Tottenham Hotspur forması altında ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. De Zerbi, oyuncunun Newcastle karşısında oynamaya hazır olduğunu doğruladı; Londra ekibi bu maçta sezona yaptığı felaket başlangıcı geride bırakmayı umuyor.

Marmuş, Manchester City'den sezon sonuna kadar kiralık olarak, kalıcı transfer opsiyonuyla birlikte Tottenham'a katılmıştı. De Zerbi, bugün cuma günü düzenlediği basın toplantısında oyuncuya özel bir övgüde bulunarak, takıma ek hücum çözümleri sunma yeteneğine olan güvenini vurguladı.

İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Muhteşem bir oyuncu, kulüpteki herkes onu çok seviyor ve umarız yeteneklerini bizimle birlikte gösterir. Hücumda daha fazla çözüm sunabilir." De Zerbi, takımın Mısırlı forvetin özelliklerine sahip bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu da belirtti.

De Zerbi sözlerine şöyle devam etti: "Onun gibi gol atmayı bilen, topa iyi hâkim olan, hızlı ve muazzam niteliklere sahip bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Ona katıldığı için çok mutluyuz, Savinho için de öyle; ikisi de en üst seviyeden."

Marmuş'un olası ilk boy gösterişi, kendisi için özel anılar taşıyan bir maçta gelecek. Manchester City dönemi boyunca Newcastle karşısında parlamaya alışkın olan Mısırlı forvet, bu takıma karşı 5 maçta 7 gol kaydetmişti. Bu durum, kendisine daha ilk maçtan Tottenham taraftarlarına kendini tanıtma açısından ideal bir fırsat sunuyor.

Tottenham, Premier Lig'deki yolculuğunun açılışında ağır bir darbe aldıktan sonra bu hücum etkisine şiddetle ihtiyaç duyuyor. Kulüp yönetiminin transfer döneminde yaptığı büyük harcamalara rağmen takım, Brentford karşısında (3-0) mağlup olmuştu.

Bu zorlu başlangıçla birlikte De Zerbi, hıza, gol atma ve hücum hareketliliği yeteneğine sahip yeni Mısırlı transfere büyük umutlar bağlıyor; amacı Tottenham'ı yeniden doğru yola sokmak.