En üst düzey yetkili... Real Madrid, Alonso'ya şok edici bir suçlamada bulundu

Real Madrid bu sezon sakatlıklarla ciddi şekilde boğuşuyor ve bu durum, sezonun kritik aşamasına girilirken Kraliyet Takımı'nı etkileyebilir.

Bu bağlamda, İspanyol "AS" gazetesi bugün Cuma günü, Real Madrid'in bu sezon takımı vuran çok sayıda sakatlığın nedeninin, eski teknik direktör Xabi Alonso döneminde yapılan kusurlu planlama olduğunu düşündüğünü yazdı. Merengues, bu dönemde endişe verici bir şekilde artan sakatlık sayısından muzdaripti.

Madridli gazete, önceki bir haberinde, Alonso'nun Real Madrid'in başına geçtiğinde fiziksel antrenör Antonio Bentos'un kenara itildiğini ve idari bir göreve atandığını, bunun da hazırlık ve antrenman yükünde bir değişikliğe yol açtığını, özellikle ikinci yarıda kas sakatlıkları ve yorgunluğun artmasıyla birlikte takımın fiziksel durumunun belirgin bir şekilde gerilediğini vurguladı.

Fiziksel durum, Real Madrid kulübünde sıcak bir konu haline gelmişti. Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası sırasında Bentos'un kısmen geri dönmesi, memnuniyetsizliğin açık bir işareti olarak görülürken, kanamayı durdurmak için Niko Mijic de tıbbi gözetim görevine geri döndü.

"AS" gazetesi, Valverde ve Vinícius gibi oyuncuların kondisyonlarındaki olumlu değişimin, Álvaro Arbeloa'nın atanmasının ardından önceki kötü planlamanın düzeltilmesine ve Bentos'un tam yetkiyle geri dönmesine bağlı olduğunu belirtti; ancak kulüp içinde "kaybedilen zaman" konusunda bir pişmanlık da hissediliyor.