Lamine Yamal artık yalnızca gelecek vaat eden bir yetenek ya da Barcelona saflarında yükselen bir yıldız değil; dünya futbolunun en dikkat çekici isimlerinden biri haline geldi. İspanya Milli Takımı'nı Dünya Kupası zaferine taşıyarak tarihi sezonunu taçlandıran genç oyuncu, oyunun devleri arasındaki yerini pekiştirdi ve erken başlayan, hâlâ daha fazlasını vaat eden olağanüstü bir kariyerin ardından 2026 Ballon d'Or ödülü yarışının en güçlü adayı oldu.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, henüz 19 yaşına yeni giren Yamal, başarılarla dolu siciline Dünya Kupası unvanını da ekleyerek kariyerinin en büyük hayaline, yani futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülünü kazanmaya daha da yaklaştı.

Lamine Yamal (19 yaşında), İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası unvanını kazanarak olağanüstü bir sezonu geride bıraktı. Bu başarı, dünya çapında oyunun en dikkat çekici yıldızlarından biri haline gelen Barcelona yıldızının ulaştığı seviyeyi teyit ediyor.

Erken yaşta ortaya çıkan yeteneği, futbol tarihinde istisnai bir durum teşkil ediyor; zira ondan daha genç yaşta Dünya Kupası'nı kazanan yalnızca Brezilyalı efsane Pelé ve İtalyan Giuseppe Bergomi bulunuyor. Her ikisi de ülkelerinin milli takımlarının dünya şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynamıştı.

Yamal'ın siciliyle sınırlı değil yalnızca Dünya Kupası; daha önce İspanya Milli Takımı ile 2024 Avrupa Uluslar Kupası'nı da kazanmış, ayrıca bu turnuvada turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünü de almıştı.

Genç yaşına rağmen takım ve bireysel başarılar

Genç yaşına rağmen Yamal, İspanya Milli Takımı forması altında 33 uluslararası maça çıktı. Barcelona ile de üç İspanya Ligi, iki İspanya Süper Kupası unvanının yanı sıra bir de İspanya Kral Kupası unvanı kazandı.

Katalan kulübüyle önümüzdeki yıllarda kazanmaya çalıştığı en büyük hedef ise UEFA Şampiyonlar Ligi unvanı olmaya devam ediyor.

Bireysel düzeyde ise dünyanın en iyi genç oyuncusuna verilen "Kopa" ödülünün yanı sıra "Golden Boy" ödülünü de kazanarak Avrupa futbolunun en iyi genç yeteneği olarak konumunu teyit etti.

Yamal, bireysel düzeyde de olağanüstü bir sezon geçirdi; 16 gol atarak İspanya Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü ve en iyi İspanyol golcüye verilen "Zarra" ödülünü Ferran Torres ile paylaştı; ayrıca 11 gol pası verdi.

Genel olarak oyuncu, Barcelona forması altında 151 maça çıktı; bu maçlarda 49 gol attı ve 44 gol pası verdi. Bu rakamlar, genç yaşına rağmen ortaya koyduğu etkinin büyüklüğünü yansıtıyor.

Bir sakatlık Dünya Kupası'nda parlamasına engel olmadı

Dünya Kupası'na sol dizindeki tendon sakatlığıyla gelmiş olması, fiziksel hazır bulunuşluğunu etkilemiş ve maçlardaki sürelerini azaltmış olsa da Lamine Yamal, İspanya Milli Takımı saflarındaki en dikkat çekici hücum silahlarından biri olmayı sürdürdü.

Turnuva ilerledikçe seviyesi giderek yükseldi; Suudi Arabistan Milli Takımı'nın filelerine bir gol attı, ayrıca yarı finalde İspanya'nın Fransa karşısında skoru açtığı penaltıya da neden oldu.

İstatistiklere göre, turnuva boyunca çalım sayısında onu geride bırakan tek isim Arjantinli Lionel Messi oldu; Yamal 27 başarılı çalım gerçekleştirirken, Messi'nin çalım sayısı 28'di.

Buna karşılık Kylian Mbappé, Michael Olise ve Vinicius Junior onun rakamlarının gerisinde kaldı; her biri yalnızca 16 çalımla yetindi. Bu da Barcelonalı kanat oyuncusunun turnuva boyunca yarattığı büyük etkiyi yansıtıyor.

Getty Images

Ballon d'Or ufukta belirdi

Lamine Yamal, 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmanın en güçlü adaylarından biri haline geldi; hatta bu ödülü kazanan tarihin en genç oyuncusu olma konusunda gerçek bir şansa sahip.

Ballon d'Or'u kazanan en genç oyuncu rekoru Brezilyalı Ronaldo Nazario'ya ait; bu ödülü 1997 yılında 21 yaş 92 günlükken kazanmıştı.

Yamal, geçen yılki Ballon d'Or yarışında Ousmane Dembélé'nin ardından ikinci olmuştu; ancak Dünya Kupası ve İspanya Ligi şampiyonluklarının yanı sıra öne çıkan bireysel rakamlarıyla bu yılki edisyona büyük bir üstünlükle giriyor.

İspanya Milli Takımı'ndaki tüm takım arkadaşlarına istatistiksel olarak üstünlük sağlamış olsa da, İspanyol oyuncular arasındaki oy dağılımı, oylama sürecinde şanslarını etkileyebilecek etkenlerden biri olmaya devam ediyor.

Dünyanın en pahalı oyuncusu

Dünya Kupası'nın ardından Yamal kazanımlarını sürdürdü; piyasa değeri kariyerinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Oyuncuların piyasa değerlerini belirlemede uzmanlaşan "Transfermarkt" sitesi güncellemesini yaptı ve 10 numaralı formanın sahibi Barcelona yıldızı, 220 milyon euroluk değerle dünyanın en pahalı oyuncusu oldu; bu değerle, Dünya Kupası boyunca kendisi de dikkat çekici seviyeler ortaya koyan Norveçli Erling Haaland ile eşitlendi.

Lamine Yamal, uzun ve başarılarla dolu bir sezonun ardından şu anda yaz tatilini geçiriyor; ancak istisnai bir tarih yazmayı sürdürmek için daha büyük hedeflerle Barcelona'ya dönecek.

Zira şimdiye kadar başardıkları, İspanyol yıldız gelişimini sürdürüp bu inanılmaz seviyesini koruduğu takdirde futbol tarihinin en büyüklerinden biri olmaya aday görünen bir kariyerin yalnızca başlangıcını temsil ediyor.