Emre Mor'un yeni takımı hayrete düşürdü! Fenerbahçe'nin yıldızı imzalıyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor'un yeni takımı herkesi şaşırttı.

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncusu Emre Mor, transferde şaşırtan kararını verdi.

Kanat oyuncusunun yeni adresi Hatayspor olacak. Emre'nin Süper Lig ekibiyle resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te 13, Fenerbahçe'de ise 8 maçta görev yapan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Aboubakar da geldi

Teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getiren Hatayspor, Beşiktaş'tan Aboubakar ile de anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, milli maç arasına 4 maçta aldığı 3 galibiyet 1 beraberlikle ve maç fazlasıyla lider girmişti.

Sarı-lacivertli takım, milli maç arasından sonra 15 Eylül'de Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Kanarya ardından 21 Eylül'de Kadıköy'de dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek.