Emre Mor olay olan Alioski açıklamasıyla ilgili suskunluğunu bozdu: "Kız arkadaşım var!"

Emre Mor eski takım arkadaşı Alioski ile ilgili söylediği sözlere açıklık getirdi.

Emre Mor, Alioski ile çok iyi anlaştığını söylemişti

"Eğer bir adamla evlenmem gerekse Alioski ile evlenebilirim" demişti

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NE OLDU? Emre Mor geçtiğimiz günlerde Spor Arena'ya şunları söylemişti: "Eğer bir adamla evlenmem gerekse Alioski ile evlenebilirim. Beraber çok iyiyiz. Onu ilk gördüğüm günden itibaren çok iyi anlaştık. Evet hala konuşuyoruz. İki ay önce buluştuk"

NE SÖYLENDİ? Sözlerinin yanlış anlaşıldığını düşünen Emre Mor, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve şunları söyledi: "Geçen gün yaptığım röportajdaki espriyi garip bir şekilde yanlış anlayanlar için: Merak etmeyin kız arkadaşım var ve bununla mutluyum"

BÜYÜK RESİM: Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Galatasaray'ı eledikleri Türkiye Kupası maçının ardından şunları söylemişti: "Emre Mor'u okumak zor. Ne yapacağını tahmin edemezsiniz. Aynı Messi gibi. Milli takım hocaları ne düşünüyor bilmiyorum ama beğenilmeme şansı yok."

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SIRADA NE VAR? Emre Mor devre arasında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gitmişti. Fatih Karagümrük bir sonraki maçını 4 Mart'ta Adana Demirspor ile oynayacak.