Emre Mor, Mino Raiola'ya emanet

Emre Mor, Celta Vigo'dan "büyük bir kulübe" gitmek için ayrılacağını söylüyor.

24 yaşındaki oyuncu kariyerinde yeni bir sayfa açtı ve kendini Mino Raiola'nın kollarına bıraktı.

EURO 2016'da Milli takımın en gözde isimlerinden biri olan Emre Mor bu performansıyla Borrussia Dortmund'a transfer olmuştu.

Ancak genç oyuncunun kariyeri bu hamlenin ardından yükselişe geçmedi.

Dortmund'da kalıcı olamayan Emre daha sonra Celta Vigo'nun yolunu tuttu ve bu süreçte Galatasaray da dahil olmak üzere çeşitli takımlara kiralandı.

Her gittiği takıma bir umutla transfer olan oyuncu henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Ancak Emre Mor kariyerinde yeni bir sayfa için harekete geçti.

Emre Mor ne söyledi?

Danimarkalı web sitesi BT'ye konuşan Emre Mor, Celta Vigo'dan ayrılmak istediğini söylüyor:

"Mino Raiola ile başka bir kulüpte yeniden başlamak için anlaştık. Hedefimiz bu.

Muhtemelen şu anda dünyanın en iyi menajerlerinden birine sahibim.

Beni projenin büyük bir parçası olacağım bir yere götürmek için çalışıyoruz."

Mino Raiola ile hangi yıldızlar çalışıyor?

Mino Raiola, Jorge Mendes ile birlikte dünyanın en ünlü menajer biri.

Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba başta olmak üzere birçok önemli isim Raiola ile çalışıyor.

Bunlardan biri de yakın dönemde Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli. Balotelli transferinde Raiola büyük rol oynamıştı.

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