Emre Mor 129 gün sonra Celta Vigo'da yeniden forma şansı buldu

La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen genç futbolcu Emre Mor, takımında 129 gün aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.

Emre Mor uzun aranın ardından yeniden takımında forma şansı buldu...

'nın 32. haftasında oynanan - maçında ilk 11'de şans bulan Emre Mor, son olarak 5 Aralık'ta Kral Kupası'nda 'a karşı başlangıç kadrosunda yer almıştı.Celta'da disiplinsiz hareketlerinden dolayı 23 Ocak'ta uzaklaştırma cezası alan Emre, 27 Şubat'ta affedilerek takımla çalışmalara tekrar dahil olmuştu.

Celta Vigo'nun Atletico Madrid'e 2-0 yenildiği karşılaşmada 65 dakika oyunda kalan Emre, daha sonra yerini Pione Sisto'ya bıraktı.

La Liga'da kalma mücadelesi veren Celta, son olarak takıma Fran Escriba'yı getirmişti. Escriba, son iki haftadır yedek oturttuğu Emre Mor'a bu kez ilk kez 11'de görev vererek sahaya sürdü. İspanyol teknik adamınEmre Mor'u tercih etmesinde, takımın yıldız oyuncularından Iago Aspas'ın kart cezalısı olması büyük rol oynadı.

La Liga'da bu sezon toplam 10 maçta Celta forması giyen 21 yaşındaki Emre'nin henüz golü yok.