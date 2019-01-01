Emre Çolak yeniden Deportivo La Coruna'da

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Emre Çolak, eski takımı Deportivo La Coruna'ya transfer oldu.

İspanya 2. Ligi'nde ligde kalma mücadelesi veren Deportivo La Coruna, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

İspanyol ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada son olarak 'ın Al Wahda takımında forma giyen eski futbolcusu Emre Çolak'ı 2019-20 sezonunun sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Desde hoxe volvemos ser un pouco máis turcos 🇹🇷 Çolak está de volta para 2020! https://t.co/jCRV56Z7vG Benvido de novo Emre! #Dépor1920 pic.twitter.com/p1nN0a1m4G — RC Deportivo (@RCDeportivo) December 31, 2019

28 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2016 yazında Deportivo'nun yolunu tuttu. İspanya'da geçirdiği iki sezonda 63 maça çıkan Emre bu karşılaşmalarda beş gol ve sekiz asistle mücadele etti. 2018-19 sezonunda Suudi Arabistan'a transfer olan Emre Çolak, Al Wahda ile çıktığı 15 maçta bir gol atabildi.

2017-18 sezonu sonunda küme düşen Deportivo, bu sezon ilk yarısı tamamlanan İspanya 2. Ligi'nde 15 puanla son sırada yer alıyor.