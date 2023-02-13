Emre Çolak, "Ölüm var" diyerek futbolu bıraktı: "Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım"

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emre Çolak kramponlarını astığını açıklarken "Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" mesajı bıraktı.

Emre Çolak futbolu bıraktı

İspanya 3. Lig ekiplerinden Intercity'ye imza atmıştı

"Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım" dedi

NE OLDU? Emre Çolak sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız Ocak ayında İspanya 3. Lig ekiplerinden Intercity'ye imza atmıştı.

NE SÖYLENDİ? Emre Çolak, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Futbolu bıraktım. Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin."

EMRE ÇOLAK'IN KARİYERİ NASILDI? Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emre Çolak, 2009 yılında A takıma yükselmişti. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 180 maçta 19 gol, 19 asist kaydetti. Ardından da Deportivo, Al-Wehda, Göztepe, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir gibi takımlarda oynadı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE? Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem, Türkiye'de yıkıcı etkilere neden oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bini aşarken yaralı sayısı 80 bini geçti.