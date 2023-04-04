19 yaşında olmasına rağmen dikkatleri üzerinde toplayan genç oyuncu, yolun henüz başında...

NE OLDU? Emre Can ve Jude Bellingham, Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi verdikleri rakipleri Bayern Münih'e deplasmanda 4-2'lik yenildikleri maçta bir tartışma yaşadı.

İkili, Allianz Arena'daki hatalarla dolu akşamda birbirlerine karşı bazı ifadeler kullandılar.

Emre Can, İngiliz oyuncunun bazı durumlarda duygusal davrandığını belirterek ona bazı tüyolar vermeyi de ihmal etmiyor.

NE SÖYLEDİLER: Emre Can, ESPN'ye yaptığı açıklamada Jude Bellingham hakkında şöyle konuştu:

“Jude hala genç bir oyuncu ve öğrenmesi gereken çok fazla şey var. Stadyumumuzda 70.000 ila 80.000 kişinin önünde oynuyoruz ve yapılması gereken bazı şeyler oluyor.

"Bir takım arkadaşınız hata yaptığında veya sizi görmediğinde orada olmalı ve iyi bir vücut diline sahip olmanız lazım. Takım olarak da öğrenmemiz gereken şey tam olarak budur."

BÜYÜK RESİM: Bayern Münih'in Dortmund'u 4-2 yenmesiyle Bundesliga'da liderliğe yükseldi.

Ancak onlar Bayern'den sadece iki puan uzaktalar ve hâlâ oynayacak çok maçları var.

Can sözlerine şöyle devam etti: "Bir planımız vardı, ama 2-0 yenik duruma düştükten sonra planımıza sadık kalamadık.

"Tek adamla baskı yapıyorduk ve bu yeterli değil, ama yine de sezon bitmedi. Oynanacak çok maç ve kazanılacak çok fazla puan var. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz.”

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SIRADA NE VAR? Bellingham, bu sezon Dortmund için 19 yaşında olmasına rağmen bir lider haline geldi ve zaman zaman kaptanlık görevlerini üstlendi.

Ancak, hâlâ gelişmekte olan bir yetenek ve zirveye ulaşmak için öğrenecek çok şeyi olduğunu kabul etmesi gerekiyor.

Böylece, güncel piyasa değeri 120 milyon Euro olan genç oyuncu, değerine değer katabilir.