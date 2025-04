Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başına geldiği günden bu yana önemli puanlar toplayan Emre Belözoğlu, Fanatik'ten Ethem Sündük'ün sorularını yanıtladı.

Akdeniz ekibinin mevcut durumuna yönelik de konuşan Belözoğlu, Jose Mourinho, Okan Buruk ve Aykut Kocaman özelinde de önemli ifadeler kullanırken şampiyonluk yarışına da değindi.

İşte emre Belözoğlu röportajının ayrıntıları:

- Antalyaspor'la sözleşme imzaladıktan sonra Alex de Souza'yla neler konuştunuz? Takımda ilk olarak neyi değiştireceğim dediniz?

Alex'le geldiğim gün ve ertesi gün görüştük. Çok fazla takımı değerlendirmek üzerine bir görüşme olmadı. Bu mesleki durumu değerlendirdik. Ona olan sevgim ve saygım hakkında bir görüşme oldu. O da burada elinden geleni yapmaya çalıştı. Teknik direktörlük zor bir meslek. Özellikle Türkiye'de dinamikler biraz farklı buna motive olmak gerekiyor. Biz de kendimizi yeni yeni oluşturuyoruz. Ben de 4. seneme doğru gidiyorum ama ne olursa olsun her gün bir şey öğrenmeniz gerekiyor.

Alex de Souza, bu takım için elinden gelen her şeyi yaptı. Geldiğimiz ilk günden beri takımıma şunu söyledim; Türkiye Ligi'nin gerçekleri var. Direkt oyuncuların olduğu, yan topların savunulması gerektiği bir lig. Bu tür oyunlar oynanıyor. Takımımızda bu konuda bazı eksikler vardı. Onları gidermek adına hem parça idmanlar hem bütün idmanlar ve takıma gösterdiğimiz defansif ve ofansif analizlerle beraber iyi bir iş çıkardık. Bu konuda aslan payı oyuncularım. Bize çok önemli geri bildirimler verdiler. Önemli olan oyuncularımın tesislere mutlu gelmesi; benim için en önemli kısım bu.

- Antalyaspor'un başına geçtikten sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en fazla puan toplayan takım siz oldunuz. Toplamda 19 puanınız var şu ana kadar. Nedir bu başarının sırrı?

Kedi adımıza oluşturduğumuz Süper Lig'e ait iyi ve kötü tecrübeler. Türkiye Ligi'nin nasıl olduğuna dair ekibimle birlikte çok fazla değerlendirmeler yapıyoruz. 8-9 saat kalıp ekibimle beraber çalışıyoruz. Bizim için tecrübe etmemiz gereken bazı süreçler oldu. İyi ve kötü anlamda tecrübelerimiz oldu bunlardan ders çıkardık. Her zaman işler iyi giderken ders çıkaramazsınız. Kötü giderken de ders çıkarmanız gerekiyor. kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Ayrıca oyuncu grubunun hangi sisteme ve düzene uygun olduğuna dair çıkarımlarımız var. Kısa süre içerisinde en doğru şablonu oluşturmak için hamleler yaptık ve bunun karşılığını aldık. Başarı; bunun karşılığını almak ve takımınıza aktarmaktan geçiyor. Biz, iyi iş çıkardık ve sezonu da iyi bitirmek istiyoruz ama burada yakalanan bu başarının en önemli unsuru oyuncularımdır.

- Antalyaspor taraftarının takıma olan desteğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sağ olsunlar bizi hep destekliyorlar. Sokakta da bize karşı büyük bir teveccüh var ve ekibim bunun karşılığını vermek istiyor. Aynı zamanda takımımız da böyle davrandı. Antalya insanı çok iyi, şehir çok güzel. Onlara çok teşekkür ediyorum. Takımlarına karşı stadyumda çok motiveler. Onların bize olan desteğine çok ihtiyaç duyuyoruz. Hem iyi günde hem kötü günde... Antalya'nın bize iyi geldiğini düşünüyoruz. Biz de Antalya'ya iyi geldik. İnşallah böyle devam eder.

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi şampiyon olacak?

Matematiksel olarak her şey belli olmadan yorum yapmak zor. Bunlar büyük takımlar. İki takım da ligi domine etti ve sezon sonunda birisi şampiyon olacak. İnşallah bu sezon dostça biter. Türk futbolu çok gergin günler geçiriyor. Bundan dolayı rahatsızlığımı dile getirmek istiyorum. Fenerbahçe, Kayserispor beraberliğinden sonra 5 puan geriye düştü. Sezonun başından sadece 1 maç kaybetmiş olan Galatasaray tabii ki avantajlı. Ben, sezon sonuna kadar bu yarışın devam edeceğini düşünüyorum. Süper Lig'in sonuna doğru geldiğimiz için 5 puanlık fark Fenerbahçe'nin işini biraz daha zorlaştırıyor.

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlar vardı. Bu durumları nasıl değerlendirirsiniz?

Keşke böyle bir görüntü olmasaydı. Okan Buruk kendisini ispatladı, Mourinho da dünyada kendisini ispatlamış bir hoca. Keşke bunlar olmasaydı demek dışında başka bir şey söylemek istemiyorum.

- Okan Buruk mu, Jose Mourinho mu?

Jose Mourinho dünyada kendisini ispatlamış bir hoca, elit teknik direktörle onun ismini anmamız daha doğru olur. Süper Lig'de de Okan Buruk, son iki sezonun şampiyonu. Başakşehir'le de yaşamış olduğu bir şampiyonluk var. Dünya ve Avrupa özelinde değerlendirirsek Jose Mourinho'nun seviyesinde olan o kadar başarı yakalamış olan bir Türk teknik direktör yok.

- Aykut Kocaman...

Benim çocukluk kahramanım. Bir sürü teknik direktörle çalıştım ama Ebru Gündeş'in 'Gönlümün Efendisi' şarkısı var ya. Ben, birçok teknik direktörle çalıştım. Benim gönlümün efendisi her zaman Aykut Kocaman'dır. Onun asaleti, her olaya karşı o akil duruşu ve kalitesiyle Türk futbolundaki en şahsiyetli insanlardan birisidir. O bizim için hep değerli kalacak. Ben çok zor bir sporcuydum, beni ikna edebilen nadir hocalardan birisiydi. Çünkü onu çok seviyordum. Bu yüzden beni her söylediğine ikna ediyordu. İkna kabiliyeti yüksek ve bir o kadar da samimidir. Onun bilgilerinden ve tecrübelerinden Türk futbolunun istifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolunun kendisine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.