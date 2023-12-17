Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca'ya destek: "Fair play ödülü aldığının unutulmaması gerekiyor"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, cezaevinde ziyaret ettiğini açıkladığı Faruk Koca'ya destek verdi.

Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı

Belözoğlu, Faruk Koca'nın fair-play ödülünü hatırlattı

"Oyuncularımızın sorumlulukları daha da arttı" dedi

NE OLDU? Emre Belözoğlu, Hatayspor ile oynayacakları maç öncesi Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırdığı olay ile ilgili konuştu.

NE SÖYLENDİ? Emre Belözoğlu şunları söyledi: "Faruk Koca'nın fair-play ödülü aldığının unutulmaması gerekiyor. Camiamızın ve kendisinin yaşamış olduğu süreçte taraftarımızın vermiş olduğu destek, camianın bütünleşmesi çok değerli. Biz sahanın içinde bu süreçten kulübümüzü, camiamızı daha güçlü çıkaracak süreçleri inşa etmek adına elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Ankaragücü çok büyük bir camia."

DAHA FAZLASI: Faruk Koca ile cezaevinde görüştüğünü dile getiren Belözoğlu, şunları kaydetti: "Kendisini ziyaret ettim, 15 dakika kadar oturduk sohbet ettik. Başkanımız güçlü bir karakter. Bu camianın ayakta durmasında maddi manevi çok büyük destekleri oldu. 2,5 aydır kendisiyle çalışıyorum. Bence çok önemli ve değerli bir insan. Futbol kurallarının kendi içinde kırmızı çizgileri var. Yaşanmaması, olmaması gereken bir hadiseydi ama her yaşanılanın da sanki tek suçlusu varmış gibi bu ülkede algı oluşturmaya gerek yok."

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BÜYÜK RESİM: Rizespor maçının ardından sahada hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylardan dolayı Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası, başkent ekibine ise 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası vermişti.