Emre Belözoğlu: Ya kahraman ilan ediliyoruz ya hain

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 1-1 sona eren Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Muhabirin "Kaptan yine gemisini kurtardı, bu konuda ne düşünüyorsun?" şeklindeki sorusuna sitemkâr bir yanıt veren Emre Belözoğlu, "Elimden geleni yapıyorum. Bir Fenerbahçeli olarak bu duruma sevinmeli miyim üzülmeli miyim bilmiyorum açıkçası. İnsanlar bir pozisyon üzerine iki hafta konuşuyorlar. Benim üzerimden sürekli 'nin konuşulması beni rahatsız ediyor. Alıştım zaten; ya kahraman ilan ediliyoruz ya da hain. Bu benim kaderim olmuş. Benim üzerinden kulübümü sıkıntıya sokma derdindeler. Biz buna müsaade etmiyoruz" diye konuştu.

"Üç galibiyet bizi başka bir yere götürür"

Tecrübeli oyuncu, "Gol atmak güzel, oyuna girip etki etmek güzel bunlar mutluluk veriyor ama şu an karışık duygular yaşıyorum. O yüzden gündemin benim üzerimden gitmesini istemiyorum. Sıkıntı ettiğim başka şeyler var. Bunları attığım gollerden daha önemli buluyorum. Bazı hatalar yaptık, ders almamız için üç haftamız var. Alacağımız üç galibiyet bizi başka yere götürebilir. Sezonu taraftarımızı mutlu edecek küçük bir senaryoyla bile bitirebiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.