Emre Belözoğlu: Ligin en iyi oyunu bizde

Şampiyonluk yarışında önce olan Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu en iyi oyunu takımının oynadığını belirtti.

'in kaptanı Emre Belözoğlu, ligdeki şampiyonluk yarışını ve Milli Takımı'na dönüşünü anlattı.

Fanatik Gazetesi'nden Süleyman Hatısaru'ya röportaj veren deneyimli oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle;

"6 puan ciddi bir avantaj. Net ve iyi bir oyunumuz var, bence ligin en iyi oyunu var ortada ama karşımızda çok büyük, şampiyonluğa alışık, yıllardır şampiyonluğu gelenek haline getirmiş çok büyük bir camia var. Beşiktaş da matematiksel olarak sürece dahil. İki takımı düşündüğümüzde onların bize gere artıları fazla ama bizim net bir oyunumuz ve 6 puan farkımız var. İnanıyorum sezon sonuna kadar inşallah bu böyle devam edecek."

"Hedefim şampiyon olarak bitirmek"

"Emeklilik kararını sezon sonuna bıraktım. Öncelikli hedefim Beşiktaş maçı. Ama büyük fotoğraftaki hedefim Allah nasip ederse şampiyon olarak bitirmek. Sezonu bitirdikten sonra sayın başkanımız, hocamız oturur konuşuruz, onların fikirleri benim için değerli. İstişare edeceğiz, her zaman istişare etmekte fayda vardır. Onun kararını hep beraber vereceğiz ama öncelikli hedefim Beşiktaş maçı, dediğim gibi büyük fotoğraftaki hedefim ise Allah nasip ederse şampiyonluk."

"Gençlerimize kıymet vermemiz lazım"

"Takımda çok değerli genç oyuncular var. Yeni jenerasyondan çok değerli oyunculara sahibiz. Daha önce beraber oynadığım Çağlar olsun, Ozan yeni katıldı, Dorukhan çok önemli bir oyuncu, Deniz çok iyi, İrfan, Mahmut, Mert bunlar 2-3 senedir çok net bir oyun ortaya koyuyorlar Milli Takım için. İsmini saymadığım çok değerli oyuncu arkadaşlarım, kardeşlerim var. Biz de tecrübeli abileri olarak aidiyete önem vermeleri gerektiğine inandırdık. Onlar bu ülkenin en büyük takımının milli takım olduğunu düşünüyorlar. Başlarında çok iyi bir eğitimci var, Şenol hoca. Güzel bir ortam yakalandı. İnşallah bu böyle devam eder. Gençlerimize kıymet vermemiz lazım. Onları sırtlarına taşımayacakları yüklerden ziyade birazcık daha destek vermek, bu bilinçle Milli Takım formasının ne kadar değerli olduğunu hissettirecek bir anlayışı hissettirmek lazım. İnşallah güzel günler gelecektir."