Emre Belözoğlu hangi maçta kırmızı kart cezalısı olacak?
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 24. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Saha kenarındaki Emre Belözoğlu ile Alexander Sörloth tartışınca Cüneyt Çakır Emre'yi sarı kart ile cezalandırdı.
39 yaşındaki yıldız sarı kartın ardından itirazlarına devam edince hakem Çakır, ikinci sarı kartını çıkartarak Emre Belözoğlu'nu oyundan attı.
Bu kartın ardından Sörloth da verdiği tepki nedeniyle Cüneyt Çakır'dan sarı kart gördü.
Emre Belözoğlu hangi maçta cezalı?
Profesyonel Futbol Müsabaka Takimatı'nın 94'ncü 'Kişilerin ihraç edilmesi' maddesine göre;
"Resmi müsabakalarda oyun kurallarından doğan ihlaller nedeniyle oyundan çıkarılan futbolcular (futbolcunun ikinci sarı kart nedeniyle veya bariz gol şansını önlemesi nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarıldığı hallerde) otomatik olarak takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz."
Kurala göre Emre, Fenerbahçe'nin oynayacağı bir sonraki lig mücadelesi olan Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.