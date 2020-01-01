Emre Belözoğlu: En büyük rakibimizle oynayacağız

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisiyle yeniden motive olacaklarını belirtti.

Süper Lig'in 23. haftasında , sahasında ile karşı karşıya gelecek.

Hürriyet gazetesinden Süleyman Arat'ın haberine göre Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, zorlu derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Ligde 3 maç üst üste puan kaybeden takımının son Ankaragücü mağlubiyetinin ardından moral olarak düştüğünü belirten Belözoğlu'nun bu kayıpları telafi etmek için hala zamanlarının olduğunu söylediği bilgisine yer verildi:

"Tarihteki en büyük rakibimizle evimizde oynayacak olmamız bizi tekrar yarışa motive edecektir, buna yürekten inanıyorum. Bu renkler etrafında birleşmiş herkesin tek hedefi vardır, o da F.Bahçe’nin başarısı.Hpimiz aynı gemideyiz. Küçük bir adele sakatlığı yaşadım. Fenerbahçe ve Milli Takım için yüreğimde yaşattığım hedeflerden beni alıkoyacak bir sakatlık değil. Terimin son damlasına kadar da mücadele edeceğim.”

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"Fenerbahçe'nin neferi olarak kalacağım"

Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de görev almaya devam edeceği yönündeki iddialar hakkında ise Belözoğlu'nun şöyle yanıt verdiği belirtildi: Nasip, hayata çok uzun uzadıya bakamıyorum. Şu an oyuncuyum ve şampiyonluk için konsantreyim. İlerde nerede olurum, ne olurum, nasıl bir görev üstlenirim bunu şimdiden hiç bilemiyorum. Ancak şunu biliyorum ki; hayatımın sonuna kadar Fenerbahçe’nin bir neferi olarak kalacağım."