Barcelona Başkanı Joan Laporta, Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'ı kadrosuna katmak için kulübü finansal olarak tehlikeye atma riskini göze almayacağını söyledi.

İspanyol ekibi, Norveçli golcüye imza attırmak için en iyi adaylardan birisi, ancak bu transferde Manchester City ve bir diğer İspanyol takımı Real Madrid ile rekabet etmek zorunda.

Ancak Barcelona, kulüp kahramanı Lionel Messi'nin geçen yıl ayrılmasına sebep olan korkunç bir mali durumdan hala kurtuluyor.

Ne söylendi?

Barcelona için mali durumlar iyileşiyor olsa da, Laporta yeni transferlere büyük bir harcama yapmaktan endişe duyuyor.

Norveçli yıldızla sözleşme imzalama ihtimali sorulan Laporta, pazar günü TV3'e şunları söyledi:

"Takımın geleceği üzerinde çalışıyoruz. Hem futbol direktörü Mateu Alemany hem de danışman Jordi Cruyff belirli bir rasyonellik içinde çalışmalarını sürdürüyor.

“Biz, bu büyük futbol kulübünü iyi yönetmek için buradayız. Ekonomik olarak gelişmemize rağmen henüz mali durumlarımızı tam olarak çözemedik.

"Ekonomik durumumuz hala iyi durumda değil ve bizim önceliğimiz mali durumumuzu düzeltmek.

"Giderek daha güçlü bir ekip istediğimiz açık. Elimizden geleni yapacağız, ama Barcelona'yı riske atacak hiçbir operasyon yapmayacağız."

Haaland'ın sonu nereye varacak?

Bu hafta, Manchester City'nin 21 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeye en yakın takım olduğu bildirildi.

Haaland'ın sözleşmesinde, sezon sonunda devreye girecek olan 82 milyon dolar’lık serbest kalma maddesi bulunuyor.

Daily Mail, City'nin yıldız golcüyü satın almak için serbest kalma maddesi ve Mino Raiola'ya menajer ücretleri de dahil olmak üzere toplamda 100 milyon sterlin harcayacağını iddia ediyor.

Premier Lig ekibinin, Haaland ile kişisel şartları tartıştığı ve bir anlaşma yapacağından emin olduğu söyleniyor.

Times, City Spor Direktörü Txiki Begiristain ve Futbol Operasyonları şefi Omar Berrada'nın, Haaland’ın transferi için Dortmundlu golcünün temsilcileriyle Monaco'da bir araya geldiğini bildirdi.

Bu gelişmelerin ardından, transferin gözde ismi olan Haaland için şu anda en ciddi takım Manchester City, ancak Real Madrid de devrede.

Mali durumunun şu anda iyi olmadığını açıklamasına rağmen Barcelona, Norveçli yıldızı kadrosuna katmak için hala ciddiye alınması gereken takımlardan birisi.

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