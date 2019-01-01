Emilio Butragueno: Varane, Real Madrid'de kalmak istiyor

Raphael Varane'ın Real Madrid'den ayrılacağı konuşulurken, efsane oyuncu Emilio Butragueno oyuncunun takımda kalacağına inandığını söyledi.

efsanesi Emilio Butragueno'ya göre Raphael Varane Real Madrid'de kalacak.

Madrid formasıyla şimdiye kadar 268 maça çıkan Fransız stoper, bu süre içerisinde takımı adına 15 kupa kazandı.

Şimdi ise farklı bir ülkede farklı maceralara atılmak istediği konuşulan Varane'ın, veya Premier Lig'de şansını deneyeceği gelen bilgiler arasında. ve kulüpleri 25 yaşındaki oyuncuyla uzun zamandır ilgileniyor.

Ancak Real Madrid, Fransız yıldızı bırakmaya niyetli olmadığını 500 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediğinde gösterdi.

Real Madrid Kurumsal İlişkiler Direktörü ve efsane futbolcusu Butragueno'ya göre Fransız yıldız hiçbir yere gitmeyecek:

"Varane, bizim için çok ama çok önemli. Uzun zamandır bizimle ve takım adına çok şey yaptı, yapmaya da devam edecek. Neler olacağını göreceğiz. O şu an Real Madrid oyuncusu ve öyle kalmaya devam edecek."

Raphael Varane'ın Real Madrid ile olan kontratı 2022 yılında sona eriyor.