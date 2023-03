Arjantinli eldiven, başardıklarıyla çocuklara ilham olduğunu vurguluyor.

NE OLDU? Emiliano Martinez, Arjantin'in Copa America ve Dünya Kupası zaferine yardımcı olan kahramanlıkları ile son 18 ayda adından sıkça söz ettirdi.

Arjantinli eldiven, 2020 yılında Arsenal'dan Aston Villa'ya yaklaşık 17 milyon Euro karşılığında transfer oldu ve şu anda Arjantin'in en tanınan isimlerinden birisi.

Ve bu konuda; Arjantinli yeteneklere ilham verme konusunda bir halk kahramanı olan Messi ile aynı seviyede olduğunu düşünüyor.

NE SÖYLEDİLER: Martinez, BT Sport için Mike Calvin'in Football People podcast'ine şunları söyledi: "Babamın dediği gibi gökyüzüne dokundum. Çocukların yarısı artık Messi olmak isterken yarısı da kaleci olmayı arzuluyor.

"Açıkçası, bu kariyerimde gurur verici bir an. Her zaman bireysel ödüllerden nefret ettiğimi söylerim bilirsiniz, şimdi FIFA Best ödülü beni tatmin etmiyor.

"Küçük çocuklar, Dünya Kupası'nda gördükleri nedeniyle şimdi kaleci olmaya çalışıyorlar ve bu durum beni tatmin ediyor, anlıyor musunuz?

"Bu yüzden kariyerimde ne kazanırsam kazanayım, bundan sonra Dünya Kupası'nda sahip olduğum için her zaman minnettar olacağım."

Getty

BÜYÜK RESİM: Artık bir Dünya Kupası sahibi olan Martinez için transfer konuşmaları ortalığı kasıp kavurmaya başladı.

Ve kendisini, Şampiyonlar Ligi sahnesinde kulüp düzeyinde test etmeye can atsa da takımına oldukça bağlı...

Aston Villa'ya olan tutkusundan bahseden Arjantinli eldiven şunları söyledi:

“Kimsenin başaramadığı bir şeyi başarmak istiyorum ya da başarması zor olan... Ve tabii ki insanlar, Dünya Kupası ve Copa America'dan sonra Emi'nin Şampiyonlar Ligi'ne gideceğini ve ayrılacağını söylüyordu.

"Ve düşünüyorum da evet, işin en kolay kısmı bu. Ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübe gitmenin kolay olduğunu biliyorum.

"Her şey kolay görünüyor. Aslında benim için gerçek bir meydan okuma Dünya Kupası'ydı. Arjantin'e 36 yıl sonra bir Dünya Kupası kazandırmak...

"Ve tabii ki Maracana'da 28 yıl sonra Copa America'yı kazanmak. Evet, bu bir meydan okumaydı!

Getty Images

"Ve şimdi 30 yıl sonra Aston Villa için bir şeye mi ihtiyacımız var? Ne kadar uzun olduğunu bilmiyorum. 40 yıl? İşte bu bir meydan okuma!

"Biliyorsun, bu bir meydan okuma ve ben bunun için yaratıldım. Ben; zorluklar ve her zaman kolay yolu seçmediğim içi Martinez'im.

"Avrupa'da bir şeyler kazanma konusunda en iyi menajerlerden birine sahibiz. Bu yüzden her şeye hazırım.”

SIRADA NE VAR? Martinez, geçen yaz Villa ile 2027 yılına kadar sözleşmesini uzattı.

Sözleşmesi sona erdiğinde 34 yaşında olacak ve renkli kariyerinin, onu nereye sürükleyeceğini hep birlikte göreceğiz.