Aston Villa, Emiliano Martínez’i Chelsea’ya önerdi. The Athletic’in haberine göre Londra ekibi şu anda Arjantinli kaleciyi kadrosuna katmayı değerlendiriyor.

Aston Villa, geçen hafta Parma’ya Zion Suzuki için otuz milyon euro ödedi. Japon kaleci, Birmingham ekibinin bir numaralı file bekçisi olacak.

Bunun üzerine Aston Villa, Martínez ile bu yaz yollarını ayırmak istiyor. Kulüp, oyuncuyu şimdi Chelsea’ya önerdi. Chelsea ise ona sözleşme teklif etmeyi değerlendiriyor.

Chelsea, daha önce bu yaz yeni bir kaleci transfer etmesine gerek olmadığı görüşündeydi ancak Roberto Sánchez, Fulham’a karşı oynanan ve 2-3 kazanılan ilk Premier League maçında büyük hata yaptı.

The Athletic’in aktardığına göre Martínez de Chelsea’ya transfer olmaya sıcak bakıyor. The Blues’un nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Muhtemelen Chelsea’nin Arjantinli milli kaleci için yine de mütevazı bir bonservis bedeli ödemesi gerekecek. Daha önce Juventus’un on milyon euroluk teklifi reddedilmişti.