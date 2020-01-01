Emile Heskey: Liverpool, Manchester United'a benziyor

Liverpool'un eski forveti, Jürgen Klopp'un takımını Alex Ferguson'ın yönetimindeki Manchester United'a benzetti.

2000-2004 yılları arasında formasını giyen Emile Heskey, eski takımının başarılı geçen sezonunu değerlendirdi.

Jürgen Klopp'un öğrencileri 28 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de bir maçı eksik 'nin 22 puan önünde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta sonu 'a 3-0 mağlup olan Liverpool, bu sezon ligde ilk yenilgisini alırken, Premier Lig'deki 44 maçlık yenilmezlik serisine de veda etti.

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PA Sport'a açıklamalarda bulunan Heskey "Kazandığı maçları, maçları kazanma şekilleri, bazen şanslı olduğu zamanları bana Alex Ferguson'ın yönetimindeki 'ı anımsatıyor. Tam bir şampiyon havaları var. Bazen tek farkla maç kazandıkları zaman şanslı olduklarını düşünüyorsunuz. Ancak sonuçta kazanıyorlar ve şampiyon olacaklar" ifadelerini kullandı.