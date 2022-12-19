Emi Martinez, 2022 Dünya Kupası'nda En İyi Kaleci ödülünün sahibi olduktan sonra neden tepki çeken bir kutlama yaptığını açıkladı.

Dünya Kupası finalinde penaltı atışlarının kahramanı Martinez oldu

Aston Villa'nın kalecisi, Altın Elviden kazandı

Tepki gören bir kutlamayla dikkatleri üzerine çekti

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası'nda seri penaltı vuruşlarında 4-2 kazanan Arjantin kupanın sahibi oldu. Martinez turnuva boyunca gösterdiği performansın yanı sıra finalde penaltı atışlarındaki etkisiyle ön plana çıktı. Arjantin'in file bekçisi, 2022 Dünya Kupası'nın En İyi Kalecisi seçilerek Altın Eldiven ödülünün sahibi oldu. Ancak Martinez'in ödülü aldıktan sonra yaptığı kutlama bir hayli tepki çekti.

NE SÖYLENDİ? La Red radyosuna konuşan Martinez, neden bu şekilde sevindiğini şöyle anlattı: "Bu kutlamayı yaptım çünkü Fransızlar beni yuhaladı. Saygı bende işe yaramıyor."

BÜYÜK RESİM: Martinez ayrıca destansı zafer hakkında da konuştu: "Çok acı çektik. Kontrolün bizde olduğunu düşünüyorduk ama geri dönmeyi başardılar. Çok karışık bir maçtı. Ama bu anı yaşamayı hep hayal ettim. Bu zaferi aileme adamak istiyorum."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? Şimdilik Arjantin'in zaferinin keyfini çıkaran Martinez yakında Premier Lig sahnesine dönerek Aston Villa'nın 26 Aralık'taki Liverpool maçını düşünmeye başlayacak.