Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'in geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den beklenmedik ayrılığının üzerinden haftalar geçmesine rağmen herhangi bir kulüple anlaşmaya varamayan oyuncu, yaz transfer döneminin son günlerine giriyor. Bu ayrılık kararı hem oyuncu hem de "Al Ahli" taraftarları için büyük bir şok olmuştu.

Suudi Arriyadiyah gazetesinin aktardığına göre, ismi Avrupa ve Arap dünyasındaki birçok kulüple anılmasına rağmen Mahrez, bir sonraki durağını henüz netleştirmiş değil. Bu arada geleceğine dair sorular artarken, kulüpsüz kalmaya devam etmesi nedeniyle futbolu bırakma ihtimaline yönelik tahminler bile ortaya çıktı.

Al Ahli, geçen sezonun sonunda Mahrez ile olan sözleşme ilişkisini sona erdirmiş ve oyuncunun kulüpteki serüveni üç sezonun ardından bitmişti.

Suudi basınının haberlerine göre bu karar, takımı teknik açıdan yeniden yapılandırma planı çerçevesinde alındı; üstelik bu karar, oyuncunun takımda kalma isteğine rağmen verildi.

Al Ahli formasıyla geçirdiği süre boyunca Mahrez 122 maça çıktı, bu maçlarda 37 gol atıp 50 asist yaptı ve 2025 ile 2026 yıllarında AFC Elit Şampiyonlar Ligi kupalarının yanı sıra 2025 Suudi Süper Kupası'nın kazanılmasına katkıda bulundu.

Arriyadiyah'ın aktardığına göre, basın haberleri eski Cezayir Milli Takımı kaptanının ismini İtalya Ligi'ne transfer olma ihtimaliyle ilişkilendirdi. Haberlerde Roma ve Milan'ın ilgisine işaret edildi, ancak İtalya'da transfer döneminin kapanmasının yaklaşmasıyla birlikte herhangi bir görüşme henüz kesin bir aşamaya ulaşmadı.

Mahrez'in ismi ayrıca Faslı Wydad'a transfer olma ihtimaliyle de anıldı. Ancak oyuncu, resmi "X" hesabı üzerinden dolaylı bir şekilde bunu yalanladı; Faslı kulübe transferine ilişkin dolaşan haberlerin doğru olmadığına işaret eden bir sembol paylaştı.

Arriyadiyah, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'nın Mahrez ile sözleşme imzalamak için bir teklif sunduğunu, ancak takımın Al Ittihad karşısında aldığı yenilginin ardından AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının transferi sekteye uğrattığını açıkladı. Böylece oyuncu, o dönemde beklemeye ve geleceğini netleştirmemeye karar verdi.

Ayrıca Cezayir basınında yer alan haberler, Mahrez'in Suudi Roshn Ligi'ne yeni yükselen Abha'ya transfer olma ihtimalini gündeme getirdi, ancak şimdiye kadar bu haberlere ilişkin oyuncudan ya da kulüpten herhangi bir resmi teyit gelmedi.

Riyad Mahrez'in futbolu bırakma niyetine dair herhangi bir resmi işaret bulunmamasına rağmen, transfer döneminin kapanmasının yaklaşmasıyla kulüpsüz kalmaya devam etmesi, geleceğine ilişkin birçok tahminin önünü açtı.

Cezayir Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılmasının ardından milli takım kariyerini sonlandırması da bu soruları artırıyor; özellikle 35 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağını henüz netleştirmemesi nedeniyle, kariyerine yeni bir kulüple devam etme senaryosu en olası görünen ihtimal olmaya devam ediyor. Transfer döneminin son günlerinin neye gebe olduğu ise merakla bekleniyor.

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