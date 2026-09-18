Senegal Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü Patrick Vieira, yıldız oyuncu Sadio Mane'nin ilk kadrosunda yer almamasıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu ve Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen forvetin kadro dışı bırakılmasının, milli takımın geleceğine ilişkin bir karardan değil, fiziksel bir sorundan kaynaklandığını vurguladı.

Vieira, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin açılışında oynanacak Mozambik ve Etiyopya maçları hazırlıkları kapsamında açıkladığı ilk Senegal kadrosunda Mane'ye yer vermeyerek herkesi şaşırttı.

Senegalli "Seneweb" sitesinin aktardığına göre, bugün cuma günü resmen göreve getirilmesinin ardından basına yönelik düzenlediği tanıtım toplantısında konuşan Vieira, kadroyu açıklamadan önce Mane ile doğrudan iletişime geçtiğini belirterek, oyuncunun önümüzdeki milli ara döneminde "Teranga Aslanları" saflarına dönebileceğine dikkat çekti.

Fransız teknik direktör şöyle konuştu: "Sadio ile telefonda konuştum, fiziksel bir sorun yaşıyor ve bu nedenle bu kampta bizimle olmayacak, ancak büyük ihtimalle bir sonraki kampta yanımızda olacak."

Vieira: Senegal'i seçmem gönlümden geldi

Vieira, Senegal Millî Takımı'nın başına geçmesiyle ilgili mali konulara da değinerek, bu görevi kabul etme kararını belirleyen unsurun para olmadığını vurguladı.

"Tercihim gönlümden gelen bir karardı, para için değildi." dedi.

Fransız teknik direktör, Senegal Federasyonu başkanıyla yaptığı ilk görüşmenin ardından federasyonun teklifini kabul etmekte uzun süre tereddüt etmediğini açıkladı ve ilk diyaloğun, kendisini bu deneyime girmeye ikna etmeye yeterli olduğunu belirtti.

Sözlerine şöyle devam etti: "Beni federasyon başkanıyla bir araya getiren ilk görüşmeden itibaren, bu meydan okumayı kabul etmeye anında karar verdim."

Vieira'nın kararının ardındaki olağanüstü kuşak

Vieira, Senegalli oyunculardan oluşan seçkin bir kuşağın varlığının, en üst düzeyde edindiği tecrübeleri aktarma isteğiyle birlikte, görevi kabul etmesinde kendisini teşvik eden başlıca sebeplerden biri olduğunu vurguladı.

"Ortaya çıkmak üzere olan olağanüstü bir oyuncu kuşağı vardı ve en üst düzeydeki tecrübemi onların hizmetine sunmam için önümde gerçek bir fırsat bulunuyordu." dedi.

Fransız teknik direktör, temel hedefinin tecrübesini Senegal Millî Takımı'nın yararına kullanmak ve "Teranga Aslanları" ile yeni bir proje inşa etmek için federasyonla iş birliği içinde çalışmak olduğunu vurgulayarak sözlerini sürdürdü.

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