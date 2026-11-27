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Emmanuel Emegha, cuma akşamı İngiliz basınını fazlasıyla etkiledi. Hollandalı forvetin formasını giydiği Chelsea, Nottingham Forest deplasmanında 3-2 kaybetse de Emegha oyuna girdikten sonra Londra ekibinin iki golünde de imzası vardı. İngiltere'de Xabi Alonso'nun Emegha'yı neden yedek başlattığına anlam verilemiyor.

Chelsea, Forest deplasmanında yine felaket bir akşam geçirdi. Igor Jesus henüz beşinci dakikada harika bir golle perdeyi açtı. Morgan Gibbs-White ise ikinci yarının başlarında penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Devre arasında Danny Welbeck'in yerine oyuna giren Emegha, ardından farkı azaltarak maça yeniden heyecan kattı.

Gibbs-White, 73. dakikada attığı ikinci golle maçın sonucunu belirlemiş gibi görünüyordu ancak Emegha farklı düşünüyordu. Hollandalı oyuncu, normal sürenin bitimine az kala Pedro Neto'nun ortasını kafayla ağlara gönderdi. Yine de Chelsea'nin ligdeki son beş maçında dördüncü kez yenilmesini önleyemedi.

Emegha'ya BBC tarafından 8 puan verildi. Böylece Chelsea'nin açık ara en iyi oyuncusu oldu. Gazeteci Nizaar Kinsella, Hollandalı oyuncunun ilk golü hakkında şunları yazdı: “İkinci yarıda olağanüstü bir performans sergiledi. Top başka bir oyuncudan sekip önüne düştükten sonra müthiş bir kontrol ve aynı ölçüde iyi bir vuruş yaptı.”

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“İkinci golünü arka direkte kafayla attı. Geçen hafta sonu Leeds United karşısında da gol atmışken neden ilk 11'de başlamadığı sorusunu akla getiriyor.” Welbeck ise Britanya kamu yayıncısından 4 puan aldı.

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Emegha'nın performansı Football.London tarafından da büyük beğeni topladı ve oyuncuya yine 8 puan verildi. Chelsea muhabiri Bobby Vincent, Hollandalı hücumcunun Leeds United karşısındaki önceki performansından sonra yedek kulübesinde oturmak zorunda kalmasını anlaşılmaz buldu.

Vincent, “Güzel bir bitirişle yine büyük etki yarattı. Tam bir santrfor golüydü. İkinci golündeki kafa vuruşu muhteşemdi” ifadelerini kullandı. Vincent artık Alonso'nun Emegha'yı görmezden gelemeyeceğine inanıyor: “Gerçekten gereken özelliklere sahip gibi görünüyor. Crystal Palace karşısında mutlaka ilk 11'de başlamalı.”

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Hatta Evening Standard, Emegha'yı Chelsea'de sahadan başı dik ayrılabilen tek oyuncu olarak nitelendirdi. Forvet, Blues oyuncuları arasındaki en yüksek not olan 7'yi aldı. “İki golü de ustalıkla attı ve oyuna sonradan girerek gerçekten fark yarattı. Chelsea'nin son üç golünün tamamını o kaydetti.”

Emegha övgü yağmuruna tutulurken eski Ajax oyuncusu Jordan Henderson, İngiliz basınından çok daha olumsuz yorumlar aldı. 36 yaşındaki orta saha oyuncusunun City Ground'daki performansına hem BBC hem de Football.London 5 puan verdi.

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Vincent, “Alonso'nun Henderson ile planı ne olursa olsun işe yaramadı. 36 yaşındaki oyuncunun Nottingham'da Chelsea'ye ne kattığını göremedim” dedi. Evening Standard ise çok sayıda pası başarısız olan, sarı kart gören ve 85 dakika sonra oyundan alınan Henderson'a 4 puan vererek daha da sert bir değerlendirme yaptı.