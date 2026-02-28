Boks hayranları, 28 Şubat 2026 Cumartesi gecesi Emanuel Navarrete ve Eduardo "Sugar" Nunez'in Arizona, Glendale'deki Desert Diamond Arena'da süper tüy siklet unvan birleştirme maçında karşı karşıya gelmesiyle büyük bir geceye hazır.

Her iki boksör de dünya şampiyonluğu unvanlarını korumak için ringe çıkacak: Navarrete WBO kemerini, Nunez ise IBF kemerini savunacak. Bu maç, 130 pound ağırlığında tamamen Meksikalı boksörlerin karşılaştığı bir savaş olarak tanıtılıyor. Son dönemdeki performansları, Nunez'in 27 nakavt galibiyeti ve Navarrete'nin agresif, acımasız stiliyle, durmak bilmeyen bir aksiyon ve patlayıcı bir ana maç vaat ediyor. Maçın tamamı DAZN'de canlı olarak yayınlanacak ve dövüş gecesi için güçlü bir destekçi kadrosu yer alacak.

Navarrete vs. Nunez maçı hakkında bilmeniz gereken her şey, maç tarihi ve dünya çapında başlangıç saatlerinden, maçı dünya çapında nasıl izleyebileceğinize ve yayınlayabileceğinize kadar burada.

Emanuel Navarrete ve Eduardo Nunez maçı ne zaman?

Tarih: 28 Şubat 2026 Cumartesi

Yer: Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri

Başlangıç saati: Yaklaşık 20:00 ET / 01:00 GMT (Pazar) ana maçın ön maçlardan sonra başlaması bekleniyor.

Bu devasa süper tüy siklet birleştirme maçı, Arizona'dan canlı yayınlanacak olan Matchroom Boxing kartının en önemli maçıdır ve ön maçlar akşamın erken saatlerinde başlayacaktır.

Emanuel Navarrete vs Eduardo Nunez maçını nasıl izleyebilirim?

📺 DAZN: Navarrete vs Nunez dahil olmak üzere tüm dövüş kartı, abonelikle DAZN üzerinden dünya çapında canlı olarak yayınlanacak. Akıllı TV'ler, telefonlar, tabletler, web tarayıcıları ve akış cihazlarında izleyebilirsiniz.

Navarrete vs Nunez dahil olmak üzere tüm dövüş kartı, abonelikle DAZN üzerinden dünya çapında canlı olarak yayınlanacak. Akıllı TV'ler, telefonlar, tabletler, web tarayıcıları ve akış cihazlarında izleyebilirsiniz. 🔗 Yayın bağlantısı: DAZN'ın resmi sayfasını ziyaret ederek kaydolun ve canlı yayını izleyin.

DAZN'ın resmi sayfasını ziyaret ederek kaydolun ve canlı yayını izleyin. DAZN abonelik bilgileri: Mevcut DAZN planları, boks, MMA ve diğer canlı dövüş sporlarına erişim sağlayan aylık veya yıllık seçenekler içerir. Abonelikler bölgeye göre değişir ve genellikle tekrarlar ve önemli anlar içerir.

Emanuel Navarrete vs Eduardo Nunez dövüş kartı

Aşağıda, Glendale'de gerçekleşecek Cumartesi günkü maçın onaylanmış dövüş kartı bulunmaktadır:

Dövüş Ağırlık / Ayrıntılar Emanuel Navarrete vs Eduardo Nunez IBF & WBO Dünya Süper Tüy Sıklet Birleştirme Tahmir Smalls vs Abel Ramos Welterweight Emiliano Vargas vs Agustin Quintana Süper Hafif Sıklet Arturo Cardenas vs Jordan Martinez Süper Horoz Sıklet Hector Beltran Jr vs Cesar Diaz Tüy Sıklet / Ana Kart

Navarrete & Nunez: Karşılaştırma

Emanuel Navarrete

Takma ad: “Vaquero”

Unvanlar: WBO Süper Tüy Sıklet Şampiyonu

Kayıt: 39-2-1 (32 nakavt)

Profil: Acımasız vuruşlarıyla korkulan bir boksör olan Navarrete, boks dünyasının en heyecan verici dünya şampiyonlarından biridir.

Eduardo "Sugar" Nunez

Takma ad: “Sugar”

Unvanlar: IBF Süper Tüy Sıklet Şampiyonu

Kayıt: 29-1 (27 nakavt)

Profil: Acımasız bir nakavt ustası ve IBF'nin hükümdarı olan Nunez, bu sıklette en iyi nakavt oranlarından birine sahiptir.

Maçı başka nerede izleyebilirsiniz

DAZN Uygulaması: Akıllı TV'ler, telefonlar, tabletler, oyun konsolları ve PC'ler gibi cihazlarda kullanılabilir.

Tekrarlar ve özetler: Canlı yayını kaçırırsanız, tekrarlar ve özetler DAZN platformu üzerinden izlenebilir.