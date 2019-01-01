Emamnuel Adebayor ile Kayserispor'un yolları ayrıldı!

Beşiktaş maçında takımının tek golünü atan Emmanuel Adebayor, sarı-kırmızılı forma altındaki son maçına çıktığını açıkladı.

İstikbal Mobilya 'un deneyimli yıldızı Emmanuel Adebayor, 4-1'lik Beşiktaş yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını duyurdu.

Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Togolu golcü, "Buraya gelmeden önce çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Aslında odaklanmıştık ama maalesef istediğimizi alamadık. Ama ben bu takımın düştüğü yerden kalkacağına inanıyorum. Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Kayserispor'dan ayrılıyorum. Ama dualarımda her zaman Kayserispor olacak. Kayserispor'u her zaman iyi hatırlayacağım." dedi.

Haberin devamı aşağıda

Adebayor, ayrılık kararının sebebiyle ilgili sorulan soruya ise şöyle yanıt verdi: "Birçok sebebi var bunun. İyi sonuçlar alamadık. Ama bu noktaya nasıl gelindiğini anlatamam. Kulüple anlaşmaya vardık, aramızda bir problem olmadı. 'yi terk etmiyorum. Umarım gelecekte iyi şeyler olur. Ne zaman ayrılmak gerektiğini iyi bilen bir insanım ve ayrılma vakti geldi."

35 yaşındaki oyuncu Türk futbolseverlere de seslenirken, "Türkiye'deki futbolseverlere teşekkür ediyorum. Üç yıldıır buradayım, bana çok iyi davrandılar. Belki Türkiye'ye yakın zamanda geri dönmem ama bu ülkeyi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

'den ayrıldıktan sonra sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan Adebayor, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 8 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.