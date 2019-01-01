Elyounoussi'den Beşiktaş'a sevindirici haber

Kanat transferinde Beşiktaş'ın adaylarından olan Elyounoussi, siyah beyazlılarda oynamak istiyor.

Transfer sezonunda rakiplerine oranla sessiz bir görüntü çizen Beşiktaş, kanat transferini bitirmek üzere.

Fanatik Gazetesinden Gökmen Özcan'ın haberine göre; siyah beyazlılar, ’ın 25 yaşındaki yıldızı Mohamed Elyounoussi'yi kadrosuna katmak üzere.

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asıllı Norveçli oyuncu için girişimlerini sürdüren Kara Kartal’a, bu transferde ve rakip çıkmıştı. Kulübünden kiralık olarak ayrılmak için izin alan başarılı futbolcudan siyah beyazlılara sevindirici haber geldi.

Ada ekibinin 1.5 milyon euro’luk bedel karşılığında kiralamaya yeşil ışık yaktığı Elyounoussi’nin, ’dan teklifler olmasına rağmen Beşiktaş’ı seçtiği iddia edildi.