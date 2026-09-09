Bundesliga - Hafta 3 13 Eyl 2026 - 11:30 Ursapharm-Arena

Elversberg ile Bayern Münih arasındaki maç, 13 Eylül 2026'da TSİ 11:30 EST ve 15:30 GMT'de başlayacak.

Ligin yeni ekibi, Bavyera devi Bayern'i zorlamayı umuyor

Elversberg, tarihinde ilk kez yükseldiği Bundesliga'da ilk iki maçını kazanarak masalsı bir başlangıç yaptı. 2022 gibi yakın bir tarihte Alman futbolunun dördüncü kademesinde yer alan küçük bir kulüp için bu, meteorik bir yükseliş oldu. Leverkusen'e karşı 3-2 ve Borussia Mönchengladbach'a karşı 4-3'lük gollü galibiyetler aldılar. Fransız forvet David Mokwa iki maçta da gol attı.

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İnanılmaz ama Harry Kane, Bayern'in sezon açılışında Stuttgart'ı 5-1 yendiği maçta gol atamadı. Joshua Kimmich iki asist yaptı, yaz transferi Ismael Saibari de aynı şekilde iki asist üretti. Daha da inanılmaz olan ise Bayern'in sonraki maçında Schalke ile sadece 0-0 berabere kalmasıydı. Bavyera ekibinin bundan önceki 12 karşılaşmada Schalke karşısında toplamda 42-2'lik skor elde ettiği düşünüldüğünde bu sürpriz bir sonuçtu. Vincent Kompany'nin ekibi yeniden kazanma yoluna dönmek isteyecek.

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Muhtemel ilk 11'ler

Elversberg (4231): Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Gunther; Keidel, Poreba; Petkov, Onyeka, Campbell; Mokwa.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Brown, Diaz; Kane.

Takım haberleri ve kadrolar

Elversberg, Luis Seifert'ten sakatlığı nedeniyle yararlanamayacak, Vincent Wagner ise cezalı. Kadroyla ilgili güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Bayern Münih bu maça David Santos Daiber ve Tarek Buchmann'ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği bir tabloyla çıkıyor. Vincent Kompany'nin uğraşması gereken bir ceza durumu yok, ancak yakın zamanda bir hastalık dönemi geçirdiğini açıklayan Jamal Musiala'nın fiziksel durumu ve forma giyip giyemeyeceği maç öncesinde takip edilecek.

Form durumu

Elversberg son beş resmi maçının dördünü kazandı, tek puan kaybını ise Mallorca ile oynadığı sezon öncesi hazırlık maçındaki 1-1'lik beraberlikle yaşadı. Takımın son sonucu, Borussia Mönchengladbach karşısında Bundesliga'da aldığı 4-3'lük galibiyet oldu ve lig serüveninin daha önceki bölümünde Bayer Leverkusen'i de 3-2 mağlup etti. Son beş maçında 12 gol atan ve yedi gol yiyen Elversberg, hem hücum niyetini hem de savunmadaki kırılganlığını ortaya koydu.

Bayern Münih son beş resmi maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Takımın son karşılaşması, Schalke 04 deplasmanında Bundesliga'da 0-0 biten bir beraberlik oldu. Bu süreçte öne çıkan sonucu ise 1. haftada VfB Stuttgart karşısında ligde aldığı 5-1'lik galibiyetti. Bayern, gol bulduğu dört maçta toplam 12 gol atıp yalnızca bir gol yedi. Bu da Schalke karşısındaki golsüzlüğün, takımın olağan üretkenliğinden izole bir sapma olduğunu gösteriyor.

İkili rekabet geçmişi

Elversberg ile Bayern Münih arasındaki son karşılaşmalara dair şu anda herhangi bir ikili rekabet verisi bulunmuyor.

Puan durumu

Bundesliga'da Elversberg şu anda dördüncü sırada yer alırken, Bayern Münih açılıştaki iki turun ardından altıncı basamakta bulunuyor.