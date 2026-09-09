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Yardımcı olanlar:

Elversberg - Bayern Münih Bundesliga maç ön izlemesi

Bundesliga
H. Kane
Bayern Münih
Elversberg

Elversberg ile Bayern Münih arasındaki Bundesliga maçının kapsamlı ön izlemesi. Taktikleri, takım haberlerini, transferleri ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Bundesliga - Hafta 3
Ursapharm-Arena

Elversberg ile Bayern Münih arasındaki maç, 13 Eylül 2026'da TSİ 11:30 EST ve 15:30 GMT'de başlayacak.

Ligin yeni ekibi, Bavyera devi Bayern'i zorlamayı umuyor

Elversberg, tarihinde ilk kez yükseldiği Bundesliga'da ilk iki maçını kazanarak masalsı bir başlangıç yaptı. 2022 gibi yakın bir tarihte Alman futbolunun dördüncü kademesinde yer alan küçük bir kulüp için bu, meteorik bir yükseliş oldu. Leverkusen'e karşı 3-2 ve Borussia Mönchengladbach'a karşı 4-3'lük gollü galibiyetler aldılar. Fransız forvet David Mokwa iki maçta da gol attı.

FBL-GER-BUNDESLIGA-ELVERSBERG-LEVERKUSENGetty Images

İnanılmaz ama Harry Kane, Bayern'in sezon açılışında Stuttgart'ı 5-1 yendiği maçta gol atamadı. Joshua Kimmich iki asist yaptı, yaz transferi Ismael Saibari de aynı şekilde iki asist üretti. Daha da inanılmaz olan ise Bayern'in sonraki maçında Schalke ile sadece 0-0 berabere kalmasıydı. Bavyera ekibinin bundan önceki 12 karşılaşmada Schalke karşısında toplamda 42-2'lik skor elde ettiği düşünüldüğünde bu sürpriz bir sonuçtu. Vincent Kompany'nin ekibi yeniden kazanma yoluna dönmek isteyecek.

FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Muhtemel ilk 11'ler

Elversberg (4231): Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Gunther; Keidel, Poreba; Petkov, Onyeka, Campbell; Mokwa.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Brown, Diaz; Kane.

Takım haberleri ve kadrolar

Elversberg vs Bayern Münih Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

Elversberg, Luis Seifert'ten sakatlığı nedeniyle yararlanamayacak, Vincent Wagner ise cezalı. Kadroyla ilgili güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Bayern Münih bu maça David Santos Daiber ve Tarek Buchmann'ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği bir tabloyla çıkıyor. Vincent Kompany'nin uğraşması gereken bir ceza durumu yok, ancak yakın zamanda bir hastalık dönemi geçirdiğini açıklayan Jamal Musiala'nın fiziksel durumu ve forma giyip giyemeyeceği maç öncesinde takip edilecek.

Form durumu

ELV

ELV - Form

MLL
B1-1
FCL
K4-1
DUI
K1-3
B04
K3-2
BMG
K3-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5
FCB

FCB - Form

HDH
K2-4
BVB
K1-2
VFB
K5-1
OSN
K1-4
S04
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Elversberg son beş resmi maçının dördünü kazandı, tek puan kaybını ise Mallorca ile oynadığı sezon öncesi hazırlık maçındaki 1-1'lik beraberlikle yaşadı. Takımın son sonucu, Borussia Mönchengladbach karşısında Bundesliga'da aldığı 4-3'lük galibiyet oldu ve lig serüveninin daha önceki bölümünde Bayer Leverkusen'i de 3-2 mağlup etti. Son beş maçında 12 gol atan ve yedi gol yiyen Elversberg, hem hücum niyetini hem de savunmadaki kırılganlığını ortaya koydu.

Bayern Münih son beş resmi maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Takımın son karşılaşması, Schalke 04 deplasmanında Bundesliga'da 0-0 biten bir beraberlik oldu. Bu süreçte öne çıkan sonucu ise 1. haftada VfB Stuttgart karşısında ligde aldığı 5-1'lik galibiyetti. Bayern, gol bulduğu dört maçta toplam 12 gol atıp yalnızca bir gol yedi. Bu da Schalke karşısındaki golsüzlüğün, takımın olağan üretkenliğinden izole bir sapma olduğunu gösteriyor.

İkili rekabet geçmişi

Elversberg ile Bayern Münih arasındaki son karşılaşmalara dair şu anda herhangi bir ikili rekabet verisi bulunmuyor.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AugsburgAugsburgFCA
220071+66
K
K
2
FreiburgFreiburgSCF
220051+46
K
K
3
DortmundDortmundBVB
220052+36
K
K
4
ElversbergElversbergELV
220075+26
K
K
5
Mainz 05Mainz 05M05
211050+54
K
B
6
Bayern MünihBayern MünihFCB
211051+44
B
K
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
210163+33
K
K
8
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210143+13
K
K
9
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
210156-13
K
K
10
Werder BremenWerder BremenSVW
210145-13
K
K
11
FC KölnFC KölnKOE
210146-23
K
K
12
PaderbornPaderbornSCP
201101-11
K
B
13
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
201147-31
K
B
14
Schalke 04Schalke 04S04
201103-31
B
K
15
Union BerlinUnion BerlinFCU
201137-41
K
B
16
HoffenheimHoffenheimTSG
200246-20
K
K
17
MönchengladbachMönchengladbachBMG
200237-40
K
K
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
200207-70
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

Bundesliga'da Elversberg şu anda dördüncü sırada yer alırken, Bayern Münih açılıştaki iki turun ardından altıncı basamakta bulunuyor.

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