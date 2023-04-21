Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, oldukça ilginç bir dönemden geçiyor.

Son zamanlarda agresif tavırlarıyla dikkat çeken ve tepki toplayan Al Nassr yıldızı Cristiano Ronaldo'ya bir darbe de Elon Musk'tan geldi.

Twitter CEO'su, platformda onaylı hesaplarda bulunan mavi tikleri kaldırdı. Bu kararın ardından Twitter Blue'ya abone olmayan ünlü isimlerin de hesaplarındaki mavi tikler kalktı.

Cristiano Ronaldo da bu isimlerden biri oldu ve Portekizli yıldız, Twitter Blue'ya üye olmadığı için hesabındaki mavi tiki kaybetti.

Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, sosyal medya şirketinin kârını yükseltmek için uğraştığı bu dönemde mavi tikini kaybetmek istemeyen kullanıcılar, Twitter Blue'ya abone olmak zorunda.

Twitter Blue'ya abone olmak için aylık 8 dolar ödenmesi gerekiyor.

Cristiano Ronaldo'yu ne bekliyor?

Al Nassr'da forma giyen Ronaldo, 24 Nisan Pazartesi günü Al-Wehda'ya karşı Kral Şampiyonlar Kupası yarı finalinde sahaya çıkacak.

Öte yandan Ronaldo'nun, Al Hilal karşılaşmasında Messi tezahüratlarının ardından yaptığı müstehcen hareket nedeniyle ceza almayacağı açıklandı.