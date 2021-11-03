"Elneny, Galatasaray'a sıcak bakıyor"

Yaz transfer döneminin son günlerinde savunmanın önüne takviye yapmak isteyen Galatasaray, Mohamed Elneny için Arsenal'le anlaşamayınca rotayı Gustavo Assunçao'ya çevirmişti.

Ancak teknik ekip, genç oyuncudan istediğini tam anlamıyla bulamadı ve sarı-kırmızılıların Elneny'yi tekrar gündeme alabileceği ileri sürüldü.

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Elneny'nin temsilcisi William D'Avila, Galatasaray iddialarını değerlendirdi.

Neler söylendi?

Radyospor'a konuşan D'Avila, şu açıklamalarda bulundu: "Galatasaray çok büyük bir kulüp, Avrupa kupalarında iyi gidiyor ve Galatasaray her sene şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi."

"Dolayısıyla bu Elneny için güzel bir fırsat, Galatasaray'da oynamayı istiyor."

D'Avila, kulüpler nezdinde bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediği sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi: "Bunu inanın bilmiyorum ancak tabii ki Arsenal'le görüşmeleri lazım."

"Mohamed Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, dolayısıyla ocak ayında avantajlı bir transfer olabilir ya da bir sonraki sezon adına bir takımla ön anlaşma yapabilir."

2019-20 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Elneny, ardından Arsenal'e döndü. Geçtiğimiz sezon Londra ekibinin formasını tüm kulvarlarda 41 maçta terleten yetenekli oyuncu, bu sezon ise yalnızca üç maçta süre alabildi.

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