Elneny, Beşiktaş'a veda etti

Arsenal'dan kiralık olarak gelen Mohamed Elneny, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'a ve taraftarlara veda etti.

Beşiktaş'ın 2019-20 sezonunda 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, veda mesajı yayınladı.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda eden Elneny, taraftarlara teşekkür etti:

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"Dün, İstanbul'daki son günümdü. Taraftarların bana karşı gösterdiği sevgi bu durumu çok duygusallaştırdı. Beşiktaş taraftarlarından çok etkilendim ve onlara her zaman minnettar olacağım. Unutulmaz bir sezon geçirdik, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandık. Kulüp yönetimine ve takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ederim."

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28 yaşındaki Mısırlı futbolcu, Beşiktaş forması ile geçtiğimiz sezon toplamda 36 resmi mücadelede görev aldı ve 1 gol atıp 3 e asist yapmayı başardı.