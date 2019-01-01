Eljif Elmas: Transferle ilgili bir şey bilmiyorum
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AA
Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için İstanbul'a geldi.
Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a gelen Eljif, burada basın mensuplarıyla sohbet etti.
Transferiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Eljif, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım." ifadesini kullandı.
İtalya kaynaklı haberlere göre, 19 yaşındaki futbolcunun Serie A devi Napoli'ye gitmesi bekleniyor.