Transfer

Eljif Elmas, salı günü İtalya'ya gidiyor

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Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olması beklenen Eljif Elmas'ın 23 Temmuz Salı günü İtalya'da olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Eljif Elmas, Napoli'ye transfer olmaya çok yakın.

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Sky Italia'nın haberine göre Eljif Elmas'ın 23 Temmuz Salı günü İtalya'da olması bekleniyor.

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Dün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda eden 19 yaşındaki oyuncu için Napoli, 16 milyon euro (+bonuslar) ücret ödeyecek.

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2018-29 sezonunda sarı lacivertli ekiple 40 resmi maça çıkan Eljif Elmas, 4 gol kaydetti.

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