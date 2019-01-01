Eljif Elmas, salı günü İtalya'ya gidiyor

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olması beklenen Eljif Elmas'ın 23 Temmuz Salı günü İtalya'da olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Eljif Elmas, 'ye transfer olmaya çok yakın.

Sky Italia'nın haberine göre Eljif Elmas'ın 23 Temmuz Salı günü İtalya'da olması bekleniyor.

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Dün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda eden 19 yaşındaki oyuncu için Napoli, 16 milyon euro (+bonuslar) ücret ödeyecek.

2018-29 sezonunda sarı lacivertli ekiple 40 resmi maça çıkan Eljif Elmas, 4 gol kaydetti.