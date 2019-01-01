Eljif Elmas, salı günü İtalya'ya gidiyor
Yorum()
Depophotos
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Eljif Elmas, Napoli'ye transfer olmaya çok yakın.
CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları
Sky Italia'nın haberine göre Eljif Elmas'ın 23 Temmuz Salı günü İtalya'da olması bekleniyor.
Dün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda eden 19 yaşındaki oyuncu için Napoli, 16 milyon euro (+bonuslar) ücret ödeyecek.
2018-29 sezonunda sarı lacivertli ekiple 40 resmi maça çıkan Eljif Elmas, 4 gol kaydetti.