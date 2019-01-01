Eljif Elmas Ballon d'Or'u kazanmak istiyor

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldız adayı Eljif Elmas gelecekte Ballon d'Or kazanmak istediğini açıkladı.

'nin gelecekte çok şeyler beklediği Eljif Elmas, büyük hedefleri olduğunu söylerken kendi performansını ve Fenerbahçe gündemini değerlendirdi.

Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'e konuşan Elmas'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Pek çok kişiyle konuştum. ‘Fener'de oynaman zor olur ama iyi performans gösterirsen hedeflerine çok daha kolay ulaşırsın' dediler. Genç oyuncuların da başarabileceğini göstermek için geldim. Bunu da başardığımı düşünüyorum. 19 yaşımda 34 maçım var. Birkaç maç dışında performansım düşmedi. Sürekli oynasam daha iyi olacağımı düşünüyorum."

"Büyük hedeflerim var"

“Benim kitabımda ‘Bu kadar yeter' diye bir söz yok. Her zaman daha iyisini yapmak için mücadele ederim, savaşırım. Takımın en iyisi olmak isterim. Büyük hayallerim ve büyük hedeflerim var. Gelecekte adından söz ettiren marka bir futbolcu olmak ve Ballon d'Or kazanmak istiyorum. 'da oynamak isterim. Hedefim; 4-5 yıl içinde, ya da forması giymek. Makedonya ile de EURO 2020'ye katılmayı hedefliyorum.”

"Benden basit oynamam isteniyor"

"Alt yaş kategorilerinden bu yana 10 numara ve kanat forvet oynadım. Milli takımda daha önde oynuyorum. Fenerbahçe'de ise geride, daha defansif bir rol üstleniyorum. Milli takımda daha rahat hissediyorum. İleride oynayınca da farkımı gösteriyorum. Kendimi 6 ya da 8 değil, 10 numara olarak görüyorum. Dikine ve direkt kaleye giden, driplingi seven bir oyuncuyum ama benden basit oynamam isteniyor. Hocanın kararına saygılıyım. Göreve hazırım. Zorluklar yaşadım ama şimdi ‘İyi ki gelmişim' diyorum."

"Hayatımda sadece futbol var"

"Her maç sonrası görüntülerimi izliyorum. Eksiklerimi kapatmak için herkesten çok çalışmalıyım. Gezmeyi sevmiyorum, antrenman dışında genellikle ailemle evde zaman geçiriyorum. Çünkü henüz hedeflerime ulaşmış değilim. Hayatımda sadece futbol var, sadece futbola odaklanmış durumdayım, kendimi geliştirmek için çalışmalar yapıyorum. Bu sene skor katkısı olarak iyi değilim. 1 gol-0 asistle bir şey yapamazsınız. 13 net pozisyona girdim, 26 pozisyon hazırladım. Hepsini izliyorum, nasıl daha yaparım diye bakıyorum."