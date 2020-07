Eljero Elia: Başakşehir'in efsanesi olacağız

Başakşehir'in Hollandalı futbolcusu Eljero Elia, takımdan ayrılacağını açıklarken, şampiyonluk hakkında da konuştu.

Medipol 'in Hollandalı sol açığı Eljero Elia, ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalına verdiği röportajda macerasının sona erdiğini açıkladı.

33 yaşındaki Hollandalı futbolcu, ayrılık kararını şu sözlerle duyurdu:

"Başakşehir yönetimi, beni takımda tutmaya hevesliydi ve Mart ayında bana kontratımı yenilemek isteyip istemediğimi sordular. Ben de dürüstçe 'Hayır, kendime başka bir kulüp arayacağım.' şeklinde yanıt verdim. Kendime güvenimin yıkıldığını hissettim ve üç yıl sonra yeni bir maceraya başlamak istedim. Ayrılık kararını salgın arasından kısa bir süre evvel UEFA 'nde Kopenhag ile oynadığımız karşılaşmadan önce verdim. Maç öncesi attığım tweet, belki profesyonelce değildi ama yaşadığım hayal kırıklığını ifade etmek istedim. Bir sebep arıyordum ama bulamadım. Olaydan sonra kulüple konuştum ve yoluma tam gaz devam ettim. Ne mutlu ki onlara kulüp için önemli olduğumu gösterdim."

Eljero Alia'nın öne çıkan açıklamalarından başlıklar şu şekilde:

"Kulübün efsanesi olacağız"

"Kulüp tarihine şampiyon olarak geçmek çok özel olacak. Özellikle de taraftarı olmayan bir takım olduğumuz düşünülürse... Zira İstanbul'da herkes , ya da Beşiktaş'ı tutuyor. Bu şampiyonluk tüm futbolcuların CV'sinde yazacak ve biz de kulüp efsanesi olacağız."

"Birkaç sezondur yarışın içindeydik"

" 'da oynarken sokakta yürüyemezdim. Ancak burada istediğim gibi dışarıda gezebiliyorum. Çünkü Başakşehir küçük bir kulüp. Türkiye'nin büyük kulüpleri ise bu sezon bir hayli zorlandı. Elbette bizim şampiyon olacağımızı düşünmüyorlardı ama biz birkaç sezondur bu yarışın içindeydik."

"Sezon içinde iniş ve çıkışlar yaşadık. Bazı sakatlıklarım oldu. İyileştim ama yine de sıkıntılar yaşadım. Çok sıkı çalıştım, defansif anlamda ekstra çalışmalar yaptım ve kendimi futbola adadım. Fakat kendime olan güvenimin azaldığının farkına vardım. Bir mücadeleyi kazanıp kazanamayacağımı önceden kestirebiliyordum ve o zaman da oyundan alınıyordum."

"Her ihtimale açığım"

"Twente ya da Feyenoord... Şu an için her şey ihtimal dahilinde ve ben her teklife açığım. kulüpleriyle bazı görüşmelerim oldu ama diğer ülkelerden de çok iyi teklifler aldım. Kararımı kulüplerin planlarını dinleyerek vereceğim. Çünkü güven ve eğlence, futbolda benim için çok önemli unsurlar."