Suudi Arabistan Milli Takımı Körfez Kupası'ndaki yolculuğuna başlamadan önce Georgios Donis, kendisini erken bir eleştiri dalgasının içinde buldu; zira Suudi taraftarlar, turnuva boyunca milli takımdan farklı bir görüntü beklerken, teknik direktörün açıkladığı kadroya "X" platformu üzerinden ateş açtı.

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Taraftarlar, milli takımın sahada ne ortaya koyacağını beklemekle yetinmedi; başlama vuruşundan önce kadroyu analiz etmeye başladı. Böylece teknik direktörün seçtiği bazı isimlerin yanı sıra, bu dönemde hesaplarında yer almasını bekledikleri diğer isimler etrafında soru işaretleri belirdi.

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Donis, seçtiği kadronun fikirlerini uygulayabilecek ve turnuvada rekabet edebilecek güçte olduğunu düşünürken, taraftarların bir kesimi Roshn Ligi'nde dikkat çekici performanslar sergileyen ve Suudi Arabistan Milli Takımı'yla şans bulabilecek bazı isimlerin olduğu görüşünde.

Faris Abidi ve Muhtar Ali soru işaretleri yarattı

Taraftarlar arasında beliren en dikkat çekici soru işaretlerinden biri, Ittihad'ın sol beki Faris Abidi'nin kadroda yer almamasıydı. Roshn Ligi mücadelelerinde performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Abidi'nin kadro dışı kalması, Donis'in dayandığı seçim kriterleri hakkında soruları gündeme getirdi.

Abidi'nin milli takımla sahne almasını bekleyen taraftarlar, oyuncunun Ittihad'daki parlak performansının kendisine uluslararası düzeyde kendini kanıtlaması için bir fırsat verebileceğini düşünüyor; özellikle de sol bek mevkisi, Suudi Arabistan Milli Takımı kadrosu açıklandığında her zaman ilgi odağında olduğu için.

Aynı durum, Ittihad'ın orta saha oyuncusu Muhtar Ali için de geçerli oldu. Milli takımla daha önce edindiği tecrübeye ve Roshn Ligi mücadelelerindeki performansına rağmen Donis'in hesaplarının dışında kalan oyuncunun bu durumu, bazı taraftarları kadro dışı bırakılmasının nedenlerini sorgulamaya itti.





















Eleştirmenlere göre bu isimlerin kadroda yer almaması yalnızca bir ya da iki oyuncuyla ilgili değil; onların bakış açısıyla, nihai kadroya karar verilmeden önce gözden geçirilebilecek seçimlerin varlığını yansıtıyor. Özellikle de turnuva, taraftarlarla güven bağını yeniden inşa etmek için önemli bir fırsatı temsil ettiği için.

Kadro taraftarları ikna etmeye yeter mi?

Eleştiriler belirli isimlerle sınırlı kalmadı; kadronun genel yapısına kadar uzandı. Bazı taraftarlar, Donis'in seçtiği grubun, bir dizi oyuncunun son dönemde Roshn Ligi'nde ortaya koyduğu performansı yeterince yansıtmadığı görüşünde.

Bu görüş, kadronun açıklanmasını turnuva öncesi sıradan bir haber olmaktan çıkarıp geniş bir tartışma alanına dönüştürdü; özellikle de Suudi taraftarlar, sonuçların ve performansların beklentilerin altında kaldığı bir dönemin ardından milli takımdan bir yanıt bekleyerek Körfez Kupası'na girdiği için.

Buna karşılık, bu kadroyu rekabet edebilecek bir gruba dönüştürmek sahada Donis'in sorumluluğu olmaya devam ediyor; çünkü seçimlerin nihai değerlendirmesi turnuvadan önce değil, oyuncular maçlarda izlendikten ve teknik direktörün onları ne ölçüde başarılı şekilde kullanabildiği görüldükten sonra yapılacak.

Ancak baskı daha ilk maçtan itibaren mevcut olacak; zira ikna edici olmayan herhangi bir başlangıç, eleştirileri hızla yeniden gündeme getirebilir ve kadroyu sorgulayan seslere tavırlarını dile getirmek için daha geniş bir alan tanıyabilir.

Taraftarlar olumsuz tablonun sürmesinden korkuyor

Taraftar öfkesinin bir bölümü de Suudi Arabistan Milli Takımı'nın önceki dönemlerde sergilediği görüntünün devam etmesi korkusuyla bağlantılı. Bazı taraftarlar, milli takımın yalnızca kadroda yeni isimlere değil, gerçek bir değişime ihtiyaç duyduğu görüşünde.

Bu nedenle Körfez Kupası, taraftarlar açısından Donis'in milli takımı Suudi taraftarın istediği rotaya geri döndürebilme kabiliyeti için erken bir sınavı temsil ediyor; özellikle de rekabet ve sonuçlar açısından daha önemli olacak Asya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte.









Bazı taraftarlar ise kadroyu eleştirmenin de ötesine geçti ve milli takımın turnuvada kendilerini tatmin edecek bir şey ortaya koyabilme kabiliyeti konusunda karamsarlık gösterdi; mevcut işaretlerin mücadeleler başlamadan önce kendilerine yeterli güveni vermediğini düşünüyorlar.

Sonuçta hakem yine saha olacak; Donis, sonuçlar ve performanslarla tüm bu eleştirilere yanıt verme fırsatına sahip, taraftarlar ise milli takımdan görecekleri şeyi değerlendirme hakkına sahip. Körfez Kupası maçları, kadro etrafındaki soru işaretlerinin geri çekilip çekilmeyeceğini, yoksa hem teknik direktörü hem de milli takımı birlikte kuşatan daha büyük bir krize dönüşüp dönüşmeyeceğini ortaya koyacak.