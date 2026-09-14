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La Liga
team-logoElche
Estadio Martinez Valero
team-logoReal Madrid
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Yardımcı olanlar:

Elche - Real Madrid LaLiga maç önizlemesi

La Liga
Real Madrid
Elche
K. Mbappe

2026-27 LaLiga sezonunda Elche ile Real Madrid maçının kapsamlı ön izlemesi. Taktikler, takım haberleri ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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La Liga - Hafta 6
Estadio Martinez Valero

Elche, Estadio Martínez Valero'da ligin golcü konuk ekibi Real Madrid karşısında bu sezonki ilk LaLiga galibiyetini arıyor.

Elche - Real Madrid maç önü

Elche, cumartesi günü Athletic Club ile 1-1 berabere kalarak bu sezon LaLiga'daki puan toplamını ikiye katladı. Buna rağmen Martín Anselmi'nin ekibi bu sezon maç başına ortalama 2,6 gol yedi ve hâlâ galibiyetle tanışamadı. Geçen sezonun son bölümünde sahasında LaLiga'da yedi maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı (4G, 3B) ve bu kez de buna benzer sonuçlar almaya yeniden başlaması gerekecek.

Athletic Club v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Madrid, cumartesi günü Rayo Vallecano'yu rahat bir şekilde 4-1 yenerek LaLiga'da beş maç sonunda 12 puana ulaştı; şu ana kadarki tek kusuru deplasmanda Real Betis'e yenilmesi oldu. José Mourinho'nun, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı alınan son 2-1'lik galibiyetin ardından ve ligde yaklaşan Madrid derbisi öncesinde burada kadroda rotasyona gitmesi muhtemel.

vinicius mourinhoGetty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Kylian Mbappe, Karim Benzema'nın 2021-22'deki performansından bu yana Madrid'in bir sezondaki ilk beş lig maçında altı kez ağları havalandıran ilk oyuncu oldu.
  • Madrid'in son 14 deplasman lig maçında 3,5 gol altı çıktı.
  • Madrid'in son beş deplasman lig maçının dördünde 6+ sarı kart çıktı.
  • Elche'de Yago Santiago forma giyemeyecek, Madrid ise Ferland Mendy, Éder Militão ve Rodrygo'dan yine yoksun.
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Muhtemel 11'ler

Elche (4411): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Morente, Morcillo, Villar, Valera; Buananotte; Nino.

Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius

Takım haberleri ve kadrolar

Elche vs Real Madrid Muhtemel kadrolar

4-4-1-1
Elche crest
Elche
ELC
Diziliş
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. DituroM. DituroF. RedondoF. RedondoV. ChustV. ChustB. SangareB. Sangareteam-logoR. RevivoF. BuonanotteF. BuonanotteT. MorenteT. MorenteJ. MorcilloJ. MorcilloG. VillarG. VillarG. ValeraG. ValeraF. NinoF. NinoT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenI. KonateI. KonateM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesE. CamavingaE. CamavingaA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-1-1
Elche

İlk 11

Real Madrid

Teknik direktör

  • M. Anselmi
  • J. Mourinho

Elche Teknik Direktörü Martin Anselmi'nin mevcut kadro verilerinde sakat ya da cezalı oyuncusu görünmüyor, ancak maç saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler eklenebilir.

Real Madrid savunmada ve hücumda sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Eder Militao, Rodrygo ve Ferland Mendy'nin sakatlıkları nedeniyle yoklukları kesinleşti. Listelenen bir ceza bulunmuyor, ancak Mourinho'nun seçenekleri sınırlı kalmayı sürdürüyor ve yoğun fikstür döneminde kadro derinliği bir kez daha sınanacak.

Form durumu

ELC

ELC - Form

COR
B1-1
BAR
K0-5
SAN
K3-2
RSO
K2-3
ATH
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
RMA

RMA - Form

RSO
K4-1
MAL
K4-0
BET
K1-0
INT
K2-1
RAY
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Elche, son beş resmi maçının hiçbirini kazanamadı; bu süreçte bir beraberlik ve dört yenilgi aldı. Son maçında Racing Santander'e 3-2 kaybetti ve ağustos ayının başlarında Barcelona karşısında alınan 5-0'lık yenilgi, Anselmi'nin ekibini bekleyen zorluğun boyutunu ortaya koyuyor. Bu beş maçta Elche altı gol atarken 12 gol yedi; bu tablo sahanın her iki ucunda da sorunlara işaret ediyor.

Real Madrid'in son beş maçı ise daha değişken bir tablo ortaya koyuyor. Espanyol, Real Sociedad ve Malaga'yı yenerek üst üste üç galibiyet aldı, ancak 4 Eylül'de Real Betis'e karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet bu seriyi sona erdirdi. Malaga karşısındaki 4-0'lık galibiyet ve Real Sociedad önündeki 4-1'lik zafer, işler yolunda gittiğinde hücum kalitelerini gösterdi; ancak Betis sonucu, kötü günlere karşı bağışık olmadıklarını ortaya koydu.

İkili rekabet karnesi

Kafa Kafaya

ElcheÇizimReal Madrid
0
2
3
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
1
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
0
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Elche badge
Elche
ELC
2
MS
5Attığı Gol15
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı3/5

İki takım arasındaki son karşılaşma, 14 Mart 2026'da LaLiga'da Real Madrid'in sahasında 4-1 kazandığı maçla sonuçlandı. Ondan önce taraflar, Kasım 2025'te Estadio Martinez Valero'da 2-2 berabere kaldı. Son beş karşılaşmada Real Madrid üç kez kazanırken, iki maç berabere bitti ve Elche galibiyet alamadı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
K
K
K
K
K
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
K
K
K
K
K
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
K
K
K
B
K
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
5311106+410
K
K
K
B
K
5
SevillaSevillaSEV
531186+210
K
B
K
K
K
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
B
K
K
B
B
7
Real BetisReal BetisBET
43015509
K
K
K
K
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
K
B
K
K
K
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
B
K
K
K
K
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
K
K
K
K
B
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
K
K
K
K
B
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
K
K
B
K
K
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
K
B
K
B
K
14
GetafeGetafeGET
512236-35
B
B
K
K
K
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
B
B
B
K
K
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
K
K
K
B
K
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
B
B
K
B
K
18
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
K
K
B
B
19
ElcheElcheELC
5023613-72
B
K
K
K
B
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
K
K
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

Güncel LaLiga puan tablosunda Elche 19. sırada, Real Madrid ise 3. sırada yer alıyor.

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