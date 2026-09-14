La Liga - Hafta 6 15 Eyl 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Elche, Estadio Martínez Valero'da ligin golcü konuk ekibi Real Madrid karşısında bu sezonki ilk LaLiga galibiyetini arıyor.

Elche - Real Madrid maç önü

Elche, cumartesi günü Athletic Club ile 1-1 berabere kalarak bu sezon LaLiga'daki puan toplamını ikiye katladı. Buna rağmen Martín Anselmi'nin ekibi bu sezon maç başına ortalama 2,6 gol yedi ve hâlâ galibiyetle tanışamadı. Geçen sezonun son bölümünde sahasında LaLiga'da yedi maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı (4G, 3B) ve bu kez de buna benzer sonuçlar almaya yeniden başlaması gerekecek.

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Madrid, cumartesi günü Rayo Vallecano'yu rahat bir şekilde 4-1 yenerek LaLiga'da beş maç sonunda 12 puana ulaştı; şu ana kadarki tek kusuru deplasmanda Real Betis'e yenilmesi oldu. José Mourinho'nun, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı alınan son 2-1'lik galibiyetin ardından ve ligde yaklaşan Madrid derbisi öncesinde burada kadroda rotasyona gitmesi muhtemel.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

Kylian Mbappe, Karim Benzema'nın 2021-22'deki performansından bu yana Madrid'in bir sezondaki ilk beş lig maçında altı kez ağları havalandıran ilk oyuncu oldu.

Madrid'in son 14 deplasman lig maçında 3,5 gol altı çıktı.

Madrid'in son beş deplasman lig maçının dördünde 6+ sarı kart çıktı.

Elche'de Yago Santiago forma giyemeyecek, Madrid ise Ferland Mendy, Éder Militão ve Rodrygo'dan yine yoksun.

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Muhtemel 11'ler

Elche (4411): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Morente, Morcillo, Villar, Valera; Buananotte; Nino.

Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius

Takım haberleri ve kadrolar

Elche Teknik Direktörü Martin Anselmi'nin mevcut kadro verilerinde sakat ya da cezalı oyuncusu görünmüyor, ancak maç saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler eklenebilir.

Real Madrid savunmada ve hücumda sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Eder Militao, Rodrygo ve Ferland Mendy'nin sakatlıkları nedeniyle yoklukları kesinleşti. Listelenen bir ceza bulunmuyor, ancak Mourinho'nun seçenekleri sınırlı kalmayı sürdürüyor ve yoğun fikstür döneminde kadro derinliği bir kez daha sınanacak.

Form durumu

Elche, son beş resmi maçının hiçbirini kazanamadı; bu süreçte bir beraberlik ve dört yenilgi aldı. Son maçında Racing Santander'e 3-2 kaybetti ve ağustos ayının başlarında Barcelona karşısında alınan 5-0'lık yenilgi, Anselmi'nin ekibini bekleyen zorluğun boyutunu ortaya koyuyor. Bu beş maçta Elche altı gol atarken 12 gol yedi; bu tablo sahanın her iki ucunda da sorunlara işaret ediyor.

Real Madrid'in son beş maçı ise daha değişken bir tablo ortaya koyuyor. Espanyol, Real Sociedad ve Malaga'yı yenerek üst üste üç galibiyet aldı, ancak 4 Eylül'de Real Betis'e karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet bu seriyi sona erdirdi. Malaga karşısındaki 4-0'lık galibiyet ve Real Sociedad önündeki 4-1'lik zafer, işler yolunda gittiğinde hücum kalitelerini gösterdi; ancak Betis sonucu, kötü günlere karşı bağışık olmadıklarını ortaya koydu.

İkili rekabet karnesi

İki takım arasındaki son karşılaşma, 14 Mart 2026'da LaLiga'da Real Madrid'in sahasında 4-1 kazandığı maçla sonuçlandı. Ondan önce taraflar, Kasım 2025'te Estadio Martinez Valero'da 2-2 berabere kaldı. Son beş karşılaşmada Real Madrid üç kez kazanırken, iki maç berabere bitti ve Elche galibiyet alamadı.

Puan durumu

Güncel LaLiga puan tablosunda Elche 19. sırada, Real Madrid ise 3. sırada yer alıyor.