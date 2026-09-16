Elche, dün salı günü İspanya La Liga'da oynanan maçın ardından Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé'yi eleştirdi.

Real Madrid, kolay bir galibiyete doğru ilerlerken maçı kendisi için zorlaştırdı ve salı akşamı "Manuel Martínez Valero" Stadı'nda İspanya La Liga'nın altıncı haftasında 3-2'lik skorla 3 puanı büyük zorlukla söktü.

Bugün ise Elche, sosyal medya hesapları üzerinden, Ballon d'Or ödülünün adaylarından biri olan Real Madrid forveti Kylian Mbappé'nin centilmenliğine alaycı bir gönderme yapan bir mesaj yayımladı.

Elche, oyuncusu Gonzalo Villar'ın Fransız forvetle tartıştığı iki fotoğrafı, "Fair play" ifadesi ve gözleri geriye devrilmiş bir yüz emojisiyle birlikte paylaştı.

"Mundo Deportivo" gazetesi şunları yazdı: "Fotoğraflar, maçın son dakikalarında yaşanan bir olayla örtüşüyor; Fransız oyuncunun maruz kaldığı bir faulün ardından iki oyuncu tartışmış ve birbirlerini itmişti."

Gazete şöyle devam etti: "Yerden kalktıktan sonra Real Madrid oyuncusu, maç fotoğraflarında da göründüğü gibi Elche'nin orta saha oyuncusuna ağır hakaretlerde bulundu."

Gazete şöyle bitirdi: "Mbappé'nin de yarıştığı Ballon d'Or ödülü etrafındaki tartışmaların ortasında Elche, ödülü kazanacak ismin seçiminde bireysel performans ve takım başarılarının yanı sıra belirlenen kriterlerden biri olan fair play çağrısı yapan mesajını paylaştı."







