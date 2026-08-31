Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, bugün pazartesi günü, Fransız yıldız Karim Benzema ile olan sözleşme ilişkisini karşılıklı anlaşmayla sonlandırdığını açıkladı. Böylece oyuncunun "Lider" ile olan yolculuğu resmen sona ermiş oldu.

Al Hilal, internet sitesi üzerinden yayımladığı açıklamada, Benzema'ya ait sözleşme feshi bedelini Prens Velid bin Talal'ın üstlenmesini takdirle karşıladığını belirtti. Kulüp şirketi, bu sayede Fransız golcü ile sözleşme ilişkisini karşılıklı anlaşmayla sonlandırdı.



Açıklamada ayrıca yönetim kurulunun Prens Velid bin Talal'a en içten teşekkür ve takdirlerini sunduğu belirtildi. Kurul, prensin kesintisiz desteğinin ve tarihi girişimlerinin, Al Hilal'e destek olma ve kulübün yolculuğunu güçlendirme yönündeki daimi kararlılığını yansıttığını; bunun da kulübün hedeflerine ulaşmasına ve rekabetçi varlığını korumasına katkı sağladığını vurguladı.

Resmi açıklama, iki taraf arasında sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesine yönelik görüşmeler yapıldığını ortaya koyan birbiriyle örtüşen raporların ardından, birkaç gün sonra geldi. Oyuncunun Simone Inzaghi yönetimindeki teknik ekibin planları dışında kalması ve Al Hilal yönetiminin yaz transfer döneminde hücum hattını yeniden yapılandırma yönelimi, bu sürecin gölgesinde yaşandı.

Al Hilal, geçen kış kulübe katılan Fransız golcünün ayrılığını telafi etmek için hızlı hareket ederek, Aston Villa'dan İngiliz Ollie Watkins'in transferini açıklamıştı. Bu transfer, kulübün yeni sezon başlamadan önce hücum hattına taze kan katma yönelimini yansıtıyor.

Benzema henüz bir sonraki adresini belirlemiş değil. Raporlar, oyuncunun Al Hilal deneyiminin sona ermesinin ardından, sahalarda devam etmek ya da futbol kariyerini tamamen sonlandırmak da dahil olmak üzere birçok seçeneği değerlendirdiğine işaret ediyor.





