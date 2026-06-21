El-Jaber: Donis, İspanya karşısında Mancini’nin felaketini tekrarladı!

Suudi Milli Takımı’nın efsane oyuncusu Sami Al-Jaber, İspanya’ya karşı (0-4) skorla alınan şok yenilginin ardından öfkesini dile getirerek, suçu Yeşiller’in teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis’e yükledi.

Al-Jaber, "Nadina" programında yaptığı açıklamada, "İspanya ile aramızda büyük teknik farklar var ve bunu maçtan önce de biliyorduk, ancak Donis 5 defans oyuncusuyla oynayarak işi daha da zorlaştırdı" dedi.

Ayrıca şunları ekledi: “Daha önce de (eski teknik direktör) Mancini’yi bu taktiğe güvenmesi nedeniyle eleştirmiştik. Donis ise aynı hatayı tekrarladı ve bu da savunma hattında bir dizi sorunun ortaya çıkmasına neden oldu.”

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Sözlerine şöyle devam etti: “Bu taktiğin uygulanması uzun zaman alıyor. Oyuncuları sahadan izlemek ne demek istediğimi açıklıyor; milli takımın yaptığı ve gol yemesine neden olan birçok bireysel hata var.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Olanları unutmalı ve Yeşil Burun Adaları maçına odaklanmalıyız. Bu maç, Uruguay ve İspanya maçlarından daha az önemli değil. Yeşil Burun Adaları güçlü bir takım ve Nijerya, Kamerun gibi Afrika’nın büyük takımlarını eleyerek eleme turlarını geçti; bu takım asla hafife alınmamalı.”

Sami Al-Jaber, Dünya Kupası hazırlıklarının başından itibaren iyi olmadığını düşünüyor ve şöyle dedi: “Milli takımın hazırlıkları birkaç yıl önceden başlaması gerekirdi, ancak gördüklerimiz doğru değildi.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Suudi milli takım oyuncularında güven eksikliği hakimdi ve bu durum pas oyununda da ortaya çıktı. Şimdi önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız.”