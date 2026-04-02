El Ghazi milyonlarca euro aldı ve yıkıcı bir çıkış yaptı

Anwar El Ghazi, FSV Mainz 05 ile süren hukuki mücadelesini kesin olarak kendi lehine sonuçlandırdı. Erfurt'taki Alman Federal İş Mahkemesi, Perşembe günü Bundesliga kulübünün son temyiz başvurusunu reddetti. Kısa süre sonra, Katar'ın Al-Sailiya SC takımında forma giyen forvet, sosyal medyada sert bir açıklama yaptı.

Mainz, El Ghazi'yi Filistin yanlısı açıklamaları nedeniyle 2023 yılının sonunda derhal işten çıkarmıştı. Temmuz 2024'te hakim, bu mesajların ifade özgürlüğü kapsamında olduğu gerekçesiyle işten çıkarmanın geçersiz olduğuna hükmetmişti.





Kasım 2025'teki temyiz davasında da Mainz, Rheinland-Pfalz Bölge İş Mahkemesi tarafından haksız bulunmuştu. Son temyiz başvurusunun reddedilmesiyle hukuki mücadele kesin olarak sona erdi. Bu nedenle kulüp, kalan maaşı ödemek zorunda.

Tahminlere göre, Kasım 2023'ten Haziran 2024'e kadar olan dönem için söz konusu tutar 1,5 ila 1,7 milyon euro arasında. Ayrıca forvet, 1,2 milyon euro tutarında ek tazminat talep ediyor.

30 yaşındaki forvet, X üzerinden hemen sert sözlerle tepki gösterdi. "Yine denediler ve yine başarısız oldular," diye başlıyor mesajına. "Hayır, Filistinlileri yok etmek için on yıllardır tekrarlanan ve başarısız olan soykırım girişimlerinden bahsetmiyorum, FSV Mainz 05'in Alman mahkemesindeki davamda kaybettikleri davaya tekrar itiraz etmek için yaptıkları gülünç ve acınası girişimlerden bahsediyorum, ki sonuçta yine kaybettiler."

El Ghazi, bu kararın kendisi için adalet anlamına geldiğini vurguluyor. “Bugün Alman mahkemesi, FSV Mainz 05’in son temyiz başvurusunu reddetti; böylece önceki karar kesinleşti ve adalet yerini buldu. İkna edici bir zafer.”

Mainz yönetimine karşı da taviz vermiyor. “FSV Mainz 05’in yanıltılmış karar vericilerinin artık bu işi bırakıp sözleşmemdeki kalan kısmı ödemelerinin zamanı geldi.”

Buna ek olarak, paranın net bir amaca yönlendirileceğini de ekliyor. El Ghazi, “Gazze’deki çocukları destekleyen değerli amaçlar var” diyor. “Umarım bu, FSV Mainz 05 yönetimine biraz olsun teselli olur.” Açıklamasını “Özgür Filistin” sözleriyle bitiriyor.