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El-Gamdi'nin halefi: Suudi Al-Ahli'nin yeni başkanı açıklandı

Al Ahli
Premier Lig
Suudi Arabistan

Yeni başkan başarılı olacak mı?

Basın haberleri, önümüzdeki dönemde eski başkan Halid el-Gamdi'nin yerine Suudi Ahli'nin başkanlık görevini üstlenecek yeni ismin kimliğini ortaya koydu.

Halid el-Gamdi, bu görevde geçirdiği 3 yılın ardından Ahli başkanlığından istifa ettiğini daha önce açıklamış, kulüp şirketi yönetimi de bu istifayı bugün çarşamba günü resmi olarak kabul etmişti.

Suudi Arabistan'ın "eş-Şarku'l-Avsat" gazetesi, Ahli kulüp şirketinin, başkan yardımcısı ve Kamu Yatırım Fonu'nu temsilen yürütme kurulu başkanı olan Ahmed eş-Şenkiti'yi önümüzdeki dönemde kulüp yönetim kurulu başkanlığına atama yönünde ilerlediğini belirtti.

Gazetenin ortaya koyduğuna göre, eş-Şenkiti'nin tercih edilmesinin başlıca nedeni, birçok dosyanın yönetiminde gösterdiği yüksek yetkinliğin ardından kulüp yapısı içinde sahip olduğu büyük güven oldu.

eş-Şenkiti, önümüzdeki üç ay boyunca Suudi kulübün dümenini geçici olarak elinde tutacak; idari durumun istikrara kavuşması ve öncesinde bir değişikliğe ihtiyaç duyulmaması hâlinde, gelecek sezonun sonuna kadar görevinde kalması yönünde bir eğilim de bulunuyor.

Premier Lig
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Al Diriyah
DIR
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Al Ahli
AHL

Halid el-Gamdi, 2023'ten bu yana görevinde geçirdiği 3 yılın ardından Ahli'den ayrıldı. Bu süre zarfında birçok başarı elde etti; bunların en önemlileri, üst üste iki sezon AFC Şampiyonlar Ligi Elit kupasını kazanması ve 9 yıllık aranın ardından Suudi Süper Kupası'nı müzesine götürmesi oldu.

Öte yandan el-Gamdi'nin, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığına aday olacağı ve 7 yılın ardından görevinden istifa eden Yasir el-Mishal'in yerini alacağı belirtiliyor. Söz konusu istifa, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenmesinin ardından gelmişti.

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