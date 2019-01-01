La Liga

El Clasico yer değiştirebilir

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Barcelona'da Yüksek Mahkeme'nin verdiği karar sonrası sokaklardaki gerginlik devam ederken, El Clasico'nun oynanacağı stadın değiştirilmesi gündemde.

İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararı sonrası Barcelona'da sokaklar karıştı.

Barcelona'da sokağa dökülen halk ile polis arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle, 26 Ekim'de oynanması gereken El Clasico'nun Santiago Bernabeu'ya alınması gündeme geldi.

La Liga yetkilileri fikstürde değişime gidip, 10. haftada oynanacak olan Barcelona - Real Madrid karşılaşmasının Santiago Bernabeu'da oynanmasını düşünüyor.

Editörün Seçtikleri

Bağımsızlık yanlılarının, El Clasico'nun oynanacağı tarihte Barcelona'da bir miting hazırlığında olduğu öğrenilirken, yetkililerin Camp Nou'da oynanması beklenen maçı 1 Mart 2020'ye taşıyacağı belirtildi.

Kapat