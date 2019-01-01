El Clasico yer değiştirebilir
Yorum()
Getty Images
İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararı sonrası Barcelona'da sokaklar karıştı.
Barcelona'da sokağa dökülen halk ile polis arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle, 26 Ekim'de oynanması gereken El Clasico'nun Santiago Bernabeu'ya alınması gündeme geldi.
La Liga yetkilileri fikstürde değişime gidip, 10. haftada oynanacak olan Barcelona - Real Madrid karşılaşmasının Santiago Bernabeu'da oynanmasını düşünüyor.
Bağımsızlık yanlılarının, El Clasico'nun oynanacağı tarihte Barcelona'da bir miting hazırlığında olduğu öğrenilirken, yetkililerin Camp Nou'da oynanması beklenen maçı 1 Mart 2020'ye taşıyacağı belirtildi.