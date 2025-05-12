El Clasico'nun ardından Arda Güler krizi: 'Tam bir katil!' Real Madrid'in Barcelona yenilgisi sonrası ortalık karıştı...

Real Madrid'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, dün akşamki El Clasico'nun ardından eleştirildi. Bazıları ise ona destek çıktı.

Real Madrid, dün akşam İspanya LaLiga'nın 35. hafta mücadelesinde Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Los Balancos, 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı 4-3 kaybetti ve şampiyonluk umutlarını artık tamamen kaybetti.

Real Madrid'de Kylian Mbappe hat-trick yaptı ancak Fransız süperstarın bu müthiş performansı, Real Madrid'in puan almasına yetmedi.

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Arda Güler devre arasında oyundan çıktı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, El Clasico'ya ilk 11'de başladı. Sağ kanatta başlayan ve ilk yarıda çok fazla topla buluşamayan Fenerbahçe'nin eski yıldızı, devre arasında yerini Diaz'a bıraktı.

Öte yandan Fanatik'in haberine göre Arda Güler'in dün akşamki performansı, Real Madrid taraftarlarını ikiye böldü.

Bazı taraftarlar millî futbolcunun performansını eleştirirken, bazıları ise Arda'nın sağ kanatta değil merkez orta sahada oynatılması gerektiğini savunarak Carlo Ancelotti'ye ateş püskürdü.

Sosyal medyada olay sözler

Sosyal medya platformu X'te (Eski adıyla Twitter) @Futbole51957521 kullanıcı ismiyle bir Madrid taraftarı, "Güler ne yaptı? Ancelotti'yi onu oynatmadığı için eleştiriyorlardı... İşte Güler'in 45 dakikası... ve hâlâ genç oyuncuları oynatmamız gerektiğini söylüyorlar!!! Lütfen! Ciddiyet. Burası Madrid." dedi.

@PinkMadridista isimli bir taraftar ise, "Ancelotti'nin sakat Valverde'yi oyunda tutup Güler ve Ceballos'u çıkardığına inanamıyorum. Hiç mantıklı değil." yorumunu yaptı.

@echaprtm kullanıcı ismiyle X'te sinirli bir şekilde yorum yapan Madrid taraftarı ise, "Güler'in bir orta saha oyuncusu olarak iyi olduğu açık, bunun yerine kanatlara yerleştirildi. Gerçekten de Ancelotti Madrid'de tam bir aptal." dedi.

@oh_ohvr isimli X kullanıcısı ise millî futbolcunun geriye gelip bek gibi oynamasına sinirlendi ve, "Arda Güler bek oynuyor. Ancelotti tam bir katil!" sözlerini sarf etti.