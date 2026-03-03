El Clasico 2026 biletlerini nasıl satın alabilirsiniz: Barcelona - Real Madrid biletleri, 10 Mayıs maç bilgileri ve daha fazlası

Barcelona ve Real Madrid gibi dünya çapında ilgi gören çok az takım vardır.

La Liga'nın dinamik ikilisi, futbol tarihinin en başarılı takımları arasında yer alır ve onlarca yıldır zengin bir kupa mirasını paylaşarak büyük başarılara imza atmıştır.

El Clásico (kelime anlamı "Klasik") kadar büyük bir maçın dünyadaki başka bir örneği yoktur. Bu maç, dünyanın en ünlü oyuncuları ve teknik direktörlerinin yer aldığı yoğun bir rekabetin odak noktası olmuştur.

Her futbolsever, Camp Nou'da Lamine Yamal'ın kanatta akıllara durgunluk veren bir koşu yapmasını veya Kylian Mbappe'nin durdurulamaz bir vuruşla Bernabeu'yu coşturmasını izlemeyi hayal eder.

Bir sonraki El Clásico ne zaman?

Bu sezon La Liga'da oynanacak El Clásico maçları şöyledir:

Tarih Maç Yer Bilet 10 Mayıs 2026 Pazar Barcelona - Real Madrid Camp Nou Bilet satın al

Kampanya süresince başka El Clásico maçları da olabilir (ulusal kupa maçları veya Avrupa maçları) ve maç takvimindeki güncellemeleri takip etmek için kulübün resmi sitelerini takip etmekte fayda var.

El Clásico biletleri nasıl satın alınır

El Clásico, La Liga'nın normal sezon takvimindeki (ve aslında dünya çapındaki tüm ulusal sporlarda) en heyecan verici maçlardan biridir, bu nedenle biletler her zaman yüksek talep görür ve elde etmek son derece zor olabilir. Biletler resmi bilet portallarında tükenme olasılığı yüksektir.

Barça'nın son birkaç sezondur Estadi Olímpic Lluís Companys'ta oynadıktan sonra ikonik Camp Nou'ya geri dönmesi, taraftarların biletleri ele geçirme isteğini daha da artıracaktır.

El Clásico maçları için, tek maçlık biletlerden konaklama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği mevcuttur:

Biletler tükenmişse veya son dakika biletleri almak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil perakendecileri değerlendirin.

Ayrıca, lüks süitler, premium salonlar ve maç günü deneyimini daha da üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış kulüp seviyesinde koltuklar gibi konaklama seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. VIP konuklar, panoramik manzaralı özel oturma alanları, üst düzey catering hizmetleri ve kişiselleştirilmiş hizmetlerden yararlanabilirler.

SportsBreaks gibi spora özel seyahat acenteleri de bulunmaktadır. Seyahat düzenlemelerini basitleştirmenin yanı sıra, genellikle resmi maç biletleri ve otel konaklamalarını içeren kombine paketler sunarlar.

El Clásico biletleri ne kadar?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki maçların büyük popülaritesi nedeniyle, El Clásico maç biletleri için diğer La Liga maçlarına göre önemli ölçüde daha fazla ödeme yapmanız beklenebilir.

Resmi kanallardan satın alındığında, gol çizgisinin arkasında oturanlar için biletler 100 € civarından başlar ve tam konaklama ve lüks paketler için göz kamaştırıcı dört haneli rakamlara kadar çıkar.

StubHub gibi ikincil perakendecilerde biletler dinamik fiyatlandırmadan etkilenir, bu nedenle diğer maçlara göre çok daha pahalı olabilirler.

El Clásico nerede oynanır?

Santiago Bernabeu

Santiago Bernabeu, Madrid'de bulunan açılır kapanır çatılı bir stadyumdur. Yaklaşık 80.000 kişilik kapasitesiyle İspanya'nın en büyük ikinci futbol stadyumu olan bu stadyum, 1947'deki tamamlanmasından bu yana Real Madrid'in ev sahipliği yapmaktadır. Bernabeu, dünyanın en ünlü futbol stadyumlarından biridir ve dört kez (1957, 1969, 1980 ve 2010) Avrupa Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca, 1982 FIFA Dünya Kupası finalinde İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 yendiği maça da ev sahipliği yapmıştır.

Futbol dışında Bernabeu, yıllar boyunca Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, Rolling Stones ve son olarak rekor kıran Eras Tour turnesi sırasında Taylor Swift gibi birçok uluslararası ve yerli müzik efsanesine ev sahipliği yapmıştır.

Camp Nou

Camp Nou stadyumu, FC Barcelona'nın büyüyen taraftar kitlesi için artık çok küçük hale gelen eski Les Corts stadyumunun yerine 1957 yılında inşa edildi. 93.053 seyirci kapasitesiyle o dönemde Avrupa'nın en büyük stadyumu oldu.

Camp Nou, iki Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finali (1989 ve 1999) ve iki Avrupa Kupa Galipleri Kupası finali (1972 ve 1982) ev sahipliği yapmanın yanı sıra, U2, Bruce Springsteen ve Beyonce gibi ünlü sanatçıların konserlerine de sahne olmuştur.

Son yenileme çalışmalarının ardından, stadyumun seyirci kapasitesinin 105.000'e çıkması bekleniyor. Bu sayede stadyum, seyirci kapasitesi açısından Avrupa'nın en büyük stadyumu ve dünyanın üçüncü büyük futbol stadyumu olacak.